Actriz de Televisa brilló en telenovelas, pero se retiró hace casi 20 años, ahora es escritora, ¿cómo se ve?

Después de que Adela Noriega fue captada en la Ciudad de México en medio de la remodelación del metro, otra de las actrices que recientemente sorprendió al hablar de sus nuevos proyectos fuera del mundo del espectáculo es Nora Salinas.

En una reciente participación en el programa Montse & Joe, la protagonista de “Fuego en la sangre” se sinceró sobre su sentir ahora que está alejada de los reflectores y vive en el extranjero.

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Fuego en la sangre. / Redes sociales

¿Cuándo se retiró Nora Salinas de las telenovelas?

Nora Salinas era una de las artistas más consolidadas en la industria de la televisión, pero tras su participación en la telenovela “Fuego en la sangre” en 2008, donde compartió créditos con Adela Noriega y Elizabeth Álvarez, decidió retirarse repentinamente de la televisión.

Durante su participación en el programa “Montse & Joe” explicó que su decisión de dejar la actuación ocurrió después de que ya había cumplido varios sueños, entre ellos, el de aparecer en la televisión.

Pese al éxito que tenía, Nora Salinas confesó que quiso hacer un proceso de sanación, pues por años conoció a la perfección la vida de los personajes que interpretaba, pero personalmente estaba perdida.

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Nora Salinas en una nueva etapa. / Instagram

¿Cuál es el libro que escribió Nora Salinas tras retirarse de las telenovelas?

Después de cumplir varios de sus sueños y estar alejada del mundo del entretenimiento, Nora Salinas se encontró con la invitación de su mamá para crear un libro “Las cascadas de mis ojos”.

“Esto es un regalo de la vida y de mi proceso. Es una novela de ficción con historias reales, universales. No es un libro de autoayuda; les hablo desde mi experiencia de cómo me volví a levantar, de cómo poder caminar con tus heridas”. Nora Salinas

Cabe mencionar que, aunque la actriz se alejó del entretenimiento, actualmente sigue presente en redes sociales, donde comparte sus proyectos personales y anunció el lanzamiento de su libro en enero de 2026: “Se me hizo realidad”, expresó.

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¿Cuáles fueron las telenovelas que hizo Nora Salinas?

Nora Salinas adquirió fama en la televisión tras participar en la telenovela “Carita de Ángel”, aunque anteriormente también fue parte de proyectos como “Agujetas de color de rosa” y “Confidente de secundaria”.

Su talento para interpretar la llevó rápidamente a personajes estelares en “Esmeralda” y “Rosalinda”, aunque su época de mayor éxito llegó con “Amy, la niña de la mochila azul”, “La fea más bella” y “Fuego en la sangre”

Pese a que se retiró de los melodramas al concluir “Fuego en la sangre”, recientemente regresó en “La mexicana y el güero”, pero actualmente está enfocada en su vida personal y su faceta como escritora.

Nora Salinas como ‘la tía pelucas’. / Instagram

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