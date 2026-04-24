Kika Edgar confiesa que su salud estuvo en riesgo; ¿la hospitalizaron de emergencia? “La tuve bastante difícil”

Kika Edgar reveló cuáles son los motivos que la llevaron al hospital de emergencia y pusieron en riesgo su vida en medio de rumores falsos que señalaban que la cantante había sido víctima de presunta violencia doméstica y hasta estaba desaparecida, ¿qué dijo la famosa? Te contamos todos los detalles.

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Kika Edgar comparte su experiencia con problemas de salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Kika Edgar y por qué estuvo mal de salud?

A finales de marzo, la agencia representante de Kika Edgar, Carmesí Producciones, dio a conocer que la cantante fue operada de emergencia por una apendicitis, por lo que tuvo que ser operada de emergencia en Hermosillo, Sonora, y canceló su presentación en Cananea.

“Por medio de la presente, se informa que debido a una intervención quirúrgica de urgencia derivada de un cuadro de apendicitis, la artista Kika Edgar no podrá presentarse en el show programado para el día de mañana 25 de Marzo en Cananea, Sonora. Tras su llegada a la ciudad de Hermosillo, comenzó a presentar un malestar significativo, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital”, mencionó la agencia que representa a la cantante.

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¿Qué dijo Kika Edgar tras sufrir problemas de salud?

La cantante Kika Edgar reaccionó durante una conferencia de prensa y calificó el momento en el que enfrentó problemas de salud como algo “algo bastante difícil que pase en mi vida, tuve una complicación bastante grave, tanto mi familia, como yo”, pues la apendicitis le dio por un cuadro de salmonela que contrajo.

“Contrajimos salmonela y dentro de esa salmonela a mí se me complicó, y dentro de la inflamación que tuve, consecuencia de la salmonela, me dio apendicitis”, comentó Kika Edgar.

Además, relató que como los médicos no podían ponerle la medicina necesaria para combatir la salmonela, esto le provocó un choque séptico. No obstante, la cantante ya se encuentra bien y lista para regresar a los escenarios, pues el 20 de junio se presentará en El Cantoral, recinto de la Ciudad de México.

“Como no podían ponerme la medicina que combatían la salmonela, tuve un choque séptico, entonces estuvo bastante difícil todo lo que viví porque aparte ni siquiera estaba aquí en México, me trataron increíble. Eso fue lo que pasó, salí y aquí estoy, y estoy con todo”, puntualizó Kika Edgar.

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Kika Edgar y su estado de salud: lo que se sabe de la complicación que enfrentó. / Redes sociales

¿Qué es el choque séptico que sufrió Kika Edgar?

El choque séptico que sufrió Kika Edgar es una complicación grave que puede presentarse cuando una infección no se controla y se extiende por todo el cuerpo. De acuerdo con MedlinePlus, esto provoca que el organismo libere sustancias que alteran la circulación de la sangre, haciendo que la presión arterial baje de forma peligrosa. En palabras simples, el cuerpo reacciona de manera intensa ante la infección y esa misma reacción termina afectando su funcionamiento.

Según la misma fuente, este problema puede ser causado por bacterias y, en menor medida, por hongos o virus. Las toxinas que generan estos microorganismos pueden dañar los tejidos y afectar órganos importantes, ya que la sangre no fluye como debería. Incluso, se ha identificado que pueden formarse pequeños coágulos que dificultan aún más la circulación, mientras la inflamación del cuerpo agrava el cuadro, por lo que se trata de una situación que necesita atención médica inmediata.

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