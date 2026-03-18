¿Kika Edgar está desaparecida tras ser víctima de violencia doméstica? La actriz reacciona a la noticia falsa

En tiempos donde la inteligencia artificial puede crear videos cada vez más realistas, los famosos se han convertido en blanco fácil de noticias falsas. Esta vez, la protagonista fue Kika Edgar, quien se volvió tendencia luego de que circulara un video falso en TikTok que aseguraba que presuntamente era víctima de violencia doméstica y que llevaba 48 horas desaparecida. La noticia, aunque impactante, resultó ser completamente falsa… y la actriz no dudó en reaccionar y desmentir toda esta infomación.

Kika Edgar rompe el silencio tras video falso que la da por desaparecida y maltratada / Redes sociales

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¿Es cierto que Kika Edgar fue víctima de violencia doméstica y está desaparecida? La verdar detrás del video falso

Todo comenzó con un video falso de Kika Edgar que rápidamente se viralizó en redes sociales, en el que usaron, sin autorización, la imagen y voz de Galilea Montijo, en este video se daba una noticia de último momento sobre la actriz. En el clip, que fue manipulado con inteligencia artificial, se aseguraba que Kika Edgar presuntamente atravesaba una situación delicada relacionada con violencia doméstica y que incluso presuntamente se desconocía su paradero.

El contenido generó preocupación entre algunos usuarios, ya que el montaje imitaba la voz e imagen de la conductora con bastante realismo.

Sin embargo, pronto quedó claro que se trataba de una fake news, creada con herramientas tecnológicas que hoy permiten alterar videos con gran facilidad.

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Kika Edgar rompe el silencio tras video falso que la da por desaparecida y maltratada / Redes sociales

¿Qué dice el video de Kika Edgar sobre violencia doméstica creado con IA?

El video falso de Kika Edgar presentaba un supuesto mensaje informativo con tono serio y alarmante. En él se escucha:

“Nos sentimos muy tristes de darles esta noticia tan devastadora de nuestra actriz compañera. El nombre de Kika Edgar ha acaparado titulares en las últimas horas tras conocerse una noticia que nadie esperaba. La actriz atraviesa un momento complicado, aunque Kika siempre ha mostrado fortaleza, esta vez la situación parece haberla dejado vulnerable, tanto así que desconocen su paradero desde hace 48 horas” Video falso sobre Kika Edgar

El mensaje, completamente fabricado, logró confundir a varios internautas antes de ser desmentido.

Kika Edgar rompe el silencio tras video falso que la da por desaparecida y maltratada / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Kika Edgar ante los rumores falsos de violencia doméstica?

Lejos de alarmarse o confrontar con enojo, Kika Edgar decidió tomarse la situación con humor. La actriz compartió un video reaccionando al clip viral, en el que aparece haciendo gestos de sorpresa e intriga, burlándose sutilmente de la falsa noticia como si ella se enterara del chisme.

Su respuesta desató una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes también se sumaron al tono relajado.

“Kika enterándose que está desaparecida”,

“Ni siquiera Kika sabía que estaba pasando por un momento tan difícil” y

“Amo cómo lo toma”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Incluso, la actriz y cantante Lisset comentó con humor: “Amo tus caras, mana”, dejando claro que todo quedó en una anécdota viral más.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos del uso de inteligencia artificial en redes sociales, donde una noticia falsa puede propagarse en cuestión de minutos. Por ahora, Kika Edgar dejó claro que está bien y con sentido del humor intacto.

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