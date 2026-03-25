Kika Edgar: Tras rumores de desaparición, cancela show y es hospitalizada de emergencia; así lo anunció en redes

Hace unos días, Kika Edgar reaccionó en redes sociales a los rumores falsos que aseguraban que presuntamente había sido víctima de violencia doméstica y que incluso se encontraba desaparecida. Con su característico sentido del humor, la actriz desmintió la información y aclaró que se encontraba bien, señalando que todo se trataba de una noticia falsa generada con inteligencia artificial.

Ahora, la actriz ha encendido las alarmas al compartir información delicada sobre su estado de salud, luego de someterse a una cirugía de emergencia.

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Kika Edgar rompe el silencio tras video falso que la da por desaparecida y maltratada / Redes sociales

¿Por qué operaron de emergencia a Kika Edgar?

La agencia Carmesí Producciones, encargada de la representación de Kika Edgar, informó mediante un comunicado que la la cantante fue operada de emergencia debido a una apendicitis y tuvo que cancelar una presentación programada para el 25 de marzo.

“Por medio de la presente, se informa que debido a una intervención quirúrgica de urgencia derivada de un cuadro de apendicitis, la artista Kika Edgar no podrá presentarse en el show programado para el día de mañana 25 de Marzo en Cananea, Sonora” Comunicado Kika Edgar

También se dio a conocer que Kika Edgar comenzó a sufrir malestares por lo cual tuvo que ser internada. “Tras su llegada a la ciudad de Hermosillo, comenzó a presentar un malestar significativo, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital”.

De igual forma, se confirmó que no podrá presentarse en el evento programado para el viernes 27 de marzo en Despecho Puebla, tal como se había anunciado previamente.

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¿Cuál es el estado de salud de Kika Edgar hoy, 25 de marzo?

Actualmente, Kika Edgar permanece hospitalizada tras haber sido sometida a una cirugía de emergencia. De acuerdo con el comunicado oficial, la cantante se encuentra estable y enfocada por completo en su recuperación."Se encuentra hospitalizada y bajo atención médica especializada”

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y, sobre todo, la imposibilidad de Kika para poder encontrarse con su público como estaba previsto. Agradecemos su comprensión y apoyo en este momento, priorizando su salud y pronta recuperación”, expresó su agencia.

Hasta el momento, no se ha revelado en qué hospital se encuentra ni se han dado a conocer más detalles sobre la intervención a la que fue sometida.

En redes sociales, la cantante ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le envían sus mejores deseos para una pronta recuperación.

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Kika Edgar cancela un show en Sonora y entra a una cirugía de emergencia / Redes sociales

¿Qué es la apendicitis que sufrió Kika Edgar?

Kika Edgar fue operada por una apendicitis es una inflamación del apéndice, un pequeño órgano con forma de tubo que está unido al intestino grueso, en la parte inferior derecha del abdomen.

Es una urgencia médica, porque si el apéndice se llena de pus y se obstruye, puede romperse y causar una infección grave dentro del abdomen (peritonitis).

El tratamiento principal es la apendicectomía, una cirugía para quitar el apéndice, que puede ser:



Laparoscópica (mínimamente invasiva).

Abierta (cuando ya hay complicaciones).

En algunos casos seleccionados se puede comenzar con antibióticos, pero la mayoría termina necesitando cirugía.

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