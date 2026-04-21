Bárbara Torres revela por qué se desmayó en función de teatro: “Mis hijos se asustaron mucho”, ¿está grave?

Bárbara Torres reveló los motivos por los que fue hospitalizada de emergencia el fin de semana, ¿qué le pasó y qué dijo la actriz de La familia P. Luche? Te contamos todos los detalles.

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Bárbara Torres compartió qué provocó el desmayo que sufrió al terminar una función teatral. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Bárbara Torres y por qué fue hospitalizada de emergencia?

Bárbara Torres se desmayó tras presentarse en la obra de teatro Brujas en Matamoros, Tamaulipas, por lo que fue llevada de emergencia al hospital para darle los cuidados médicos necesarios.

Otra cosa que llamó la atención fue la actitud de Sabine Moussier, su compañera en la puesta en escena, que exigió a quién grabó el video que lo eliminara, en aparente forma agresiva, ante esto, la persona simplemente se limitó a alejarse de la escena lentamente y decir que sí borraría todo.

"¿Me puedes explicar qué haces, por favor? Bórralo. Te quiero ver, te quiero ver cómo lo borras. Yo quiero ver cómo lo borras”. Sabine Moussier.

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¿Por qué se desmayó Bárbara Torres?

En un encuentro con medios, Bárbara Torres dio a conocer que la causa de su desmayo fue una deshidratación, que, según Medline Plus, ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua o líquidos necesarios. Puede ser leve, moderada o grave y en caso de emergencia poner en peligro la vida del paciente. Entre los síntomas destacan sed, boca seca o pegajosa y dolor de cabeza.

“Ya no estoy más deshidratada, hay que tomar agua con sal y limón y bicarbonato. Estoy muy bien, la verdad eso que salió fue un video de cuando me estaban llevando al hospital porque sí me había deshidratado y todo”, dijo la actriz.

Torres mencionó que debido a la deshidratación se le bajó la presión y “no es que digas: ‘Ah, está divina, con la deshidratada’, pero todo bien. Ya fui al médico, de hecho, ese día me pusieron bien, ya me normalizaron todo”.

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¿Qué le pasó a Bárbara Torres? La causa de su desmayo tras presentar obra de teatro. / Redes sociales

¿Qué dijo Bárbara Torres sobre la reacción de Sabine Moussier tras polémica por el video?

Bárbara Torres defendió a Sabine Moussier tras su polémica reacción por el video en el que grababan a su compañera de teatro y también pidió tomar conciencia de lo que se sube a redes sociales, pues tras la difusión del video de su traslado en ambulancia al hospital, su familia se asustó porque no podían contactarla.

“Que la gente tenga conciencia de lo que sube a las redes porque hay una cosa que pasó que fue que mis hijos se asustaron mucho porque yo no estaba en ese momento con mi celular, justo había estado hablando con Sabi mientras me estaban subiendo, le decía: ‘Yo no quiero que se entere mis hijos'", comentó la famosa artista

Ante este escenario, puntualizó sus declaraciones reiterando la petición: “Piensen si fuera al revés. Si tú abres tu celular y ves el video de un familiar tuyo que lo están llevando, que parecía que me estaban degollando por como estaba en la camilla, porque estaba flojita, estaba debilucha”.

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