Actor de ‘El señor de los cielos’ que ahora triunfa como actriz trans en Hollywood: ¿De quién se trata?

Un reconocido actor que participó en El señor de los cielos y Nosotros los nobles, ahora triunfa en Hollywood luego de transicionar a mujer. A pesar de las críticas y polémicas, se mantenido como una personalidad importante en el cine a nivel internacional.

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¿Qué actor de Nosotros los nobles ahora triunfa como actriz trans en Hollywood?

Carlos Gascón, ahora Karla Sofía Gascón, es recordada por su participación en la película Nosotros los Nobles, haciendo el papel de Peter, el galán “español” de Cholula, Puebla, que planeaba quedarse con Bárbara (Karla Souza).

Lejos de su actividad en el cine nacional, incursionó en el cine internacional y hasta nominada al Óscar como mejor actriz estuvo.

Sigue casada con su esposa Marissa Gutiérrez, en una relación que mantienen desde que la intérprete tenía 19 años de edad. El camino, según ha contado en múltiples ocasiones, no ha sido nada fácil.

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Carlos Gascón y su transición a Karla Sofía Gascón / Archivo TVNotas

¿Por qué la actriz Karla Sofía Gascón decidió transicionar a mujer?

Durante un evento en la Ciudad de México en 2019, Karla Sofía Gascón habló abiertamente sobre los retos que implicó su transición, tanto a nivel individual como en su entorno familiar. La actriz explicó que, aunque su esposa tenía conocimiento previo de su identidad, aceptar los cambios físicos y emocionales no fue sencillo:

Al principio fue muy difícil, costó mucho por ciertas cosas que yo había hecho y que no debía hacer, y también porque, aparte de lo que había hecho, vengo con un cambio muy fuerte, aunque ella supiera de todo esto, pero sí ha sido un proceso bastante complicado. Karla Sofía Gascón

A pesar de ello, la actriz enfatizó que ambas han hecho un esfuerzo constante por adaptarse a su nueva realidad. “ Ahora mismo estamos como una familia prácticamente normal ”, reiteró.

En demás encuentros, la actriz ha señalado que experimentaba una incongruencia entre su identidad de género y el cuerpo con el que nació.

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Karla Sofía Gascón revive su polémica en vísperas de los Oscar 2026 / IMDb

¿Cuál es la trayectoria de Karla García Gascón?

Karla Sofía Gascón es una actriz española que ha labrado su carrera artística desde joven, participando en televisión, teatro y cine en su país natal, donde comenzó a ganar experiencia como intérprete bajo el nombre de Carlos Gascón.

El gran reconocimiento llegó con su participación en la película Nosotros los nobles, dirigida por Gary Alazraki.

A lo largo de su carrera, Karla Sofía Gascón ha participado en cine y televisión. Estos son algunos de sus trabajos más conocidos:

Cine:



Nosotros los nobles ,

, El cura y el veneno y,

y, Diablo guardián (Serie).

Televisión:



Corazón salvaje ,

, Llena de amor y,

y, Hasta el fin del mundo.

En 2025 obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en la película Emilia Pérez.

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