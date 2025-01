Alfredo Adame arremete contra Karla Sofía Gascón por su nominación al Oscar: “Es un pésimo actor”, VIDEO

Alfredo Adame anunció que demandará a Maryfer Centeno, esto lo puso en el centro de la polémica y ahora le echa más leña al fuego. ¡Se le fue la boca contra la actriz Karla Sofía Gascón! Recordemos que la famosa española ha captado la atención del público por su desempeño en la película “Emilia Pérez”.

Todo pasó durante una conferencia de prensa celebrada el martes 27 de enero, en la que Adame respondió preguntas sobre su relación con Gascón y no dudó en lanzar críticas severas.

“Sí me conoce. Es un pésimo actor, es un actor frustrado, fracasado”, declaró Adame, refiriéndose a su experiencia compartida en los foros de Televisa. Estas palabras han generado una ola de reacciones, ya que Gascón ha declarado en el pasado que no conoce personalmente a Adame.

Adame aseguró que la carrera de Gascón en Televisa careció de relevancia, mencionando que su participación en telenovelas no dejó huella en la industria: “Andaba por Televisa, malencarado. Nadie lo pelaba, no tenía amigos y andaba vagando. A mí muchas veces se me quedó viendo con recelo. Lo llamaron para una telenovela, no pasó nada, pasó sin pena ni gloria. Lo llamaron para otra telenovela y lo despacharon por mal actor. No tuvo nada, fue un fracaso”, aseguró el actor.

Alfredo Adame

Karla Sofía Gascón nominada al Oscar: Adame cuestiona la decisión de ‘La Academia’

La crítica de Alfredo Adame no se limitó a la carrera pasada de Karla Sofía Gascón, sino que también abarcó su reciente nominación al premio Oscar en la categoría de Mejor actriz. Adame expresó su desacuerdo con la inclusión de Gascón en esta categoría, sugiriendo que su nominación desplazó a una mujer cisgénero.

“Debería estar nominado en la categoría de papeles transexuales o en la de los hombres. Porque está invadiendo un campo que es de las mujeres”, manifestó el actor, reiterando su oposición a la postulación de Gascón en esta categoría.

Las declaraciones de Alfredo Adame han provocado un fuerte debate en redes sociales, donde los usuarios han manifestado posturas divididas. Mientras algunos respaldan su opinión sobre la nominación al Oscar de Gascón, otros lo han tachado de intolerante.

Por su parte, Karla Sofía Gascón no ha respondido a los comentarios de Adame hasta el momento, optando por centrarse en la promoción de “Emilia Pérez” y en su reciente éxito internacional.

Emilia Pérez

‘Emilia Pérez’ las críticas a la película

La película ‘Emilia Pérez’ ha generado una intensa polémica tras recibir 13 nominaciones al Oscar en 2025. Dirigida por el francés Jacques Audiard, la cinta narra la historia de un capo del narcotráfico mexicano que finge su muerte para realizar una transición de género. A pesar de su éxito internacional, en México ha sido objeto de críticas por su representación cultural y elección de elenco.

Eugenio Derbez despotricó sobre el papel de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’, señalando que su acento no era convincente. Aunque posteriormente se disculpó, su comentario reflejó una preocupación compartida por otros artistas.

Sandra Echeverría también reaccionó a ‘Emilia Pérez’, expresó su desagrado y calificó la película como “lo peor que ha visto en su vida” y sugiriendo que su apoyo en el extranjero se debe a una falta de comprensión de la perspectiva mexicana.

El comediante y crítico de cine, Javier Ibarreche, opinó sobre las nominaciones al Oscar de ‘Emilia Pérez’. Reconoció la división de opiniones y mencionó que, aunque algunos celebran la película, él la considera una muestra de cómo Hollywood a veces aborda de manera superficial temas relacionados con México. Destacó la ausencia de elementos auténticamente mexicanos en una película que, en teoría, debería estar centrada en México.

