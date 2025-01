Sandra Echeverría reacciona a ‘Emilia Pérez’ y asegura que es “de lo peor que ha visto” en su vida

Las críticas contra ‘Emilia Pérez’ no paran. A pesar de que la cinta ha ganado varios premios importantes y hasta tuvo 13 nominaciones a los Oscar este año, muchos consideran que es sumamente irrespetuosa con la cultura mexicana.

La película comenzó a tomar relevancia después de que Eugenio Derbez criticara la pronunciación en español de Selena Gomez, actriz del proyecto, hace algunos meses. En aquel entonces, el comediante recibió muchos comentarios negativos de internautas y colegas, por lo que se vio orillado a pedir una disculpa.

Ahora que el filme ya se estrenó en cines nacionales, muchos internautas se han dicho arrepentidos por atacar a Eugenio y sostienen que la cinta es mala.

Incluso, diversos artistas le han dado la razón a los detractores. Tal fue el caso de Sandra Echeverría, quien dejó claro que, para ella, ‘Emilia Pérez’ ni siquiera merece estar nominada a los Oscar.

Sandra Echeverría critica a Emilia Pérez / Redes sociales

Te podría interesar: Javier Ibarreche causa polémcia por su reacción a las nominaciones de ‘Emilia Pérez’ en los premios Oscar

¿Qué dijo Sandra Echeverría sobre la película ‘Emilia Pérez’?

Durante un debate sobre las nominaciones a los Oscar en el programa ‘Faisy nights’, la actriz no solo aseguró que la cinta había sido de ‘lo peor que ha visto en su vida”, sino también mencionó que el proyecto ha tenido mucho apoyo extranjero debido a que no la vieron desde un punto de vista mexicano.

Sandra Echeverría “Ese es el problema. (los extranjeros) No entienden nada. No saben que las actrices no están hablando con un acento mexicano, porque no saben si están hablando en español. Perdón, soy mexicana y no me gustó”

Incluso, considera injusto que la cinta le ganara a ‘Wicked’ en la categoría de ‘Mejor musical’ en los Golden Globes: “No puede ser. Wicked es de mis películas favoritas. Es una belleza. No puede ser que le hayan ganado”, indicó.

También aclaró que no tiene nada en contra de Karla Sofía Gascón, coprotagonista del filme, o el resto de los actores, a quienes considera muy buenos: “Hay cosas mal escritas. Los personajes no se entienden. A mí me dio tristeza. Está llena de estereotipos. Yo no la pude terminar”, apuntó.

No te pierdas: Arcelia Ramírez defiende a ‘Emilia Pérez’ y pide recordar que “estuvo a dos de ganar la Palma de Oro”

Sandra Echeverría cree que Karla Sofía Gascón es soberbia

La mexicana también cree que Karla Sofía Gascón se portó muy soberbia cuando se dio a conocer que estaba nominada como ‘Mejor actriz’ para los Oscar.

“Ves a Demi Moore como con toda la humildad, aceptando, agradeciendo, que nunca la habían nominado (a los Oscar) y ella (Karla Sofía Gascón) como medio alzada. Y la amo. Ya con el tema de la diversidad, todo está muy forzado”, manifestó.

Emilia Pérez / Captura de pantalla

¿Qué ha dicho Karla Sofía Gascón sobre las críticas contra ‘Emilia Pérez’?

Desde el lanzamiento de la cinta, Karla Sofía Gascón la ha defendido de las críticas. En su momento, llegó a decir que los “mexicanos de bien” apoyan la cinta, mientras que “los gatos” la critican. Si bien afirmó que no dijo “gatos” de forma ofensiva, muchos internautas se sintieron insultados con sus palabras.

Recientemente, sostuvo que los “intolerantes” estaban haciendo toda una “campaña de desprestigio” en contra de la cinta y de su nominación a los Oscar. Incluso, comparó los comentarios negativos e intolerantes con los hechos que terminaron en “campos de concentración”

Aunque sus fanáticos se han solidarizado con ella, muchos internautas lamentan la postura tan negativa que ha tomado ante este asunto.

Mira: Karla Sofía Gascón se sincera sobre su relación con Demi Moore ¡No quiere que gane el Oscar a ‘Mejor actriz’!