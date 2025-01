‘Emilia Pérez’: Karla Sofía Gascón compara intolerancia con “terminar en campos de concentración”

Karla Sofía Gascón, quien fue nominada a los Oscar como ‘Mejor actriz’ por su participación en ‘Emilia Pérez’, causó mucha indignación en redes sociales luego de que comparara las críticas negativas que ha recibido el proyecto con la intolerancia y lo ocurrido en Alemania en campos de concentración.

Pese a haber ganado muchos premios importantes como los Golden Globes o el BAFTA, la cinta escrita y dirigida por el director francés, Jacques Audiard, ha sido muy criticada debido a que muchos consideran que representa de manera incorrecta a México.

Si bien los detractores han dejado clara su postura, Karla Sofía insiste en que todo se debe a que es una mujer transgénero. A través de X (antes Twitter), la actriz pidió un alto a la “campaña de desprestigio” que la gente intolerante está haciendo en contra de ella y del proyecto.

“Hoy me preguntaba alguien si pensaba que había una campaña orquestada contra mi nominación y contra Emilia Pérez. Es más que obvio que tenemos un grave problema que nos acecha, de nuevo, a la humanidad. Como advertía Popper: ‘Tolerar al intolerante acaba con la tolerancia’”, expresó.

Así fue como Karla Sofía Gascón comparó las críticas contra ‘Emilia Pérez’ con la intolerancia que terminó en “campos de concentración”

En su publicación, sostuvo que los discursos de odio provocan desgracias.

Karla Sofía Gascón “Cuidado con seguir pasando por alto discursos de odio, así empezaron en Alemania y acabamos en campos de concentración”

Y añadió: “Cuidado con reír las gracias a líderes que pretenden recortar nuestros derechos, cuidado con comprarles el miedo que vierten. Cuidado porque quienes más se ríen hoy serán los más perjudicados mañana. Causa/Efecto. The light always wins over darkness (La luz siempre gana ante la oscuridad)”.

Hoy me preguntaba alguien si pensaba que había una campaña orquestada contra mi nominación y contra Emilia Pérez.

Es más que obvio que tenemos un grave problema que nos acecha, de nuevo, a la humanidad.

Como advertía Poper: – Tolerar al intolerante acaba con la tolerancia –.… pic.twitter.com/jjsU1tA0pf — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) January 27, 2025

Karla Sofía Gascón es tachada de “ridícula” en redes sociales

Por supuesto, estas palabras causaron mucha polémica en redes sociales. La gran mayoría de los internautas no duraron en tacharla de “ridícula” y hasta le exigieron que se ponga a estudiar antes de hacer comparaciones tan “absurdas”.

Incluso, algunos lamentaron que no entendiera los motivos por los que ‘Emilia Pérez’ es tan criticada.

Algunos comentarios que se podían leer en su post son:

“¿Es en serio que está haciendo una comparación tan absurda?”

“No es campaña de odio. Es que la cinta es pésima”

“Deja de ser tan soberbia”

“Por eso caes mal. Tú y tu película son un asco”

“Suficiente con tus mensajes para no ir a ver esa película”

“Eres una ridícula”

“Claro, porque las críticas a una película chafa es igual a un genocidio”

Hasta el momento, Karla Sofía Gascón no se ha pronunciado ante estos señalamientos y solo limitó los comentarios en su publicación. Asimismo, no ha hablado del tema en otros post, en los cuales resalta el apoyo que ha tenido la cinta.

La vez en que Karla Sofía Gascón llamó “gatos” a los detractores de ‘Emilia Pérez’

Esta no es la primera vez que la española causa polémica al defender este proyecto. En su momento, expresó en redes sociales que los “mexicanos de bien” apoyan a ‘Emilia Pérez’, mientras que solo “los gatos” se dedican a criticarla.

Karla Sofía Gascón “Quiero dar las gracias a todo México y a los mexicanos, sé perfectamente que todo este odio injustificado no parte de ustedes, simplemente son cuatro gatos con muchos y variados intereses de por medio. Es más, la prueba la van a tener el día del estreno con las salas llenas y el público amando Emilia Pérez, como ya me lo han demostrado en persona. Es más, emplazo, de nuevo, a todos estos perfiles falsos a que vengan a decírmelo”

En su publicación, había escrito la frase “mexicanos de bien”, pero, al parecer, por las críticas, lo modificó a solo “mexicanos”.

Ante toda esta polémica, Karla Sofía explicó que había usado el término “gatos”, debido a que, en su natal España, esa palabra también se usa para referirse a un grupo compuesto por pocas personas, por lo que no la utilizó como un insulto.

