Karla Sofía Gascón: De triunfar en México a ser la primera actriz trans premiada en Cannes

Este sábado, la actriz Karla Sofía Gascón fue premiada en el Festival de Cannes a la Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en la cinta ‘Emilia Pérez’ del francés Jacques Audiard.

La actriz realizó un emotivo discurso al recoger su premio dedicándolo a todas las personas trans que padecen críticas y sufren con ellas, condenando todo tipo de 0dio.

“Quiero que este premio tenga una especial parte para todos esos actores y actrices que nos partimos todos los días llamando a las puertas y no se abren. Pues que sepan que a veces esas puertas se abren”, comenzó hablando en francés, inglés y español.

🏳️‍⚧️ "¡A ver si cambiáis, cabrones!"



El maravilloso discurso de Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) contra los discursos de odio a las personas trans https://t.co/S94jAjjjn6 pic.twitter.com/0OmT92DiNT — El cine en la SER (@ElCineEnLaSER) May 25, 2024

“Y ¿cómo no?, a todas las personas trans que estamos sufriendo todo el p*t0 día… el od¡o y cómo nos denigran. Mañana esta noticia que ven aquí estará llena de gente diciendo las mismas cosas terribles de siempre”, agregó mientras el público aplaudía.

Karla continuó defendiendo a la comunidad diciendo: “Como ocurre con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores personas, así que a ver si cambian”.

Por supuesto, Karla dedicó el premio a su mujer y a la hija que tienen en común porque le “aguantan todos los días las locuras”.

Karla Sofía agradeció también a todo el equipo de la película en la que también están la mexico estadounidense Selena Gomez, la dominicana Zoe Saldaña y la mexicana Adriana Paz.

Karla comparte con figuras como Selena Gomez y Zoe Saldaña en la película / Twitter

Karla Sofía Gascón alcanzó popularidad en ‘Nosotros los nobles’

El discurso de la actriz española no es “solo por decir”, Karla ha tenido que sufrir su transición mediáticamente y por supuesto, ha tenido que lidiar con todo tipo de comentarios.

Y es que recordemos que a la actriz la conocimos en México como Carlos Gascón en la película ‘Nosotros los nobles’ una de las más taquilleras en la historia del país.

Karla indicó que supo su identidad desde los 4 años de edad, pero no podía asumirse como mujer desde niña, así que optó por seguir el rol que le daba la sociedad y con lo que nació, estando “en el cuerpo incorrecto”. “Toda la vida lo he sabido y siempre lo he sabido, pero hay momentos que sabes también lo que tienes que hacer, (porque) no podías hacer otra cosa, yo no podía más que ser un niño en esa época y comportarme como tal, entonces no me quedó más remedio que hacerlo”, confesó en una ocasión.

Karla ganó popularidad en la película taquillera ‘Nosotros los nobles’ / Twitter

La actriz reveló también que la primera persona a la que le contó sobre su identidad fue a su actual esposa a los 19 años: “La primera vez que yo se lo digo a alguien, fue a la que hoy es mi mujer, cuando ella tenía 18 y yo 19, cuando nos conocimos y no le quise mentir pero desde el principio yo le dije: ‘mira, yo soy así’. En ese momento no le pareció tan mala idea porque me veía como lo que a ella le gustaba y pues si por dentro era otra cosa, pues daba lo mismo”.

No fue hasta hace unos años cuando Karla sorprendió con su transformación, dando espacio a su verdadera identidad y con lo que se sentía cómoda.

