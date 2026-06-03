¿Adela Noriega reaparece? Actriz del ‘Privilegio de amar’ vuelve tras años de ausencia con nuevo proyecto

‘El privilegio de amar’ es considerada como uno de los mayores éxitos de la televisión mexicana. En ella, aparecieron grandes figuras como Adela Noriega, René Strikler y Helena Rojo, quien murió en 2024, a los 79 años. Una de las actrices del elenco sorprende a todos al reaparecer tras varios años de ausencia y con un nuevo proyecto en puerta. Te contamos todos los detalles.

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Adela Noriega y René Strickler en El privilegio de amar / Mezcalent

Ella es la actriz del ‘Privilegio de amar’ que reapareció tras años de ausencia

Para tristeza de muchos, no se trata de Adela Noriega, quien ha estado lejos de las pantallas desde 2009, sino de Katie Barberi. Su último trabajo, al menos en México, fue en 2003, con ‘Vivan los niños’. Después de eso, se mudó a Estados Unidos.

Hace poco, reapareció en los pasillos de Televisa. En entrevista para el programa ‘Hoy’, se dijo muy feliz de haber regresado a su tierra natal. Rememoró algunos momentos en la empresa y habló con cariño de algunos compañeros.

“Ya le perdí la cuenta después de los 20, pero, en Televisa, muchas (telenovelas). ‘El privilegio de amar’, con Adela Noriega y Helena Rojo, que la extrañamos mucho. En ‘Alondra’, que fue la primera”, manifestó.

También adelantó un poco de su nuevo proyecto. Desafortunadamente, no es una nueva telenovela, sino una película. En esta producción, la famosa tuvo oportunidad de trabajar con Pedro Pascal, a quien define como una maravillosa persona.

“Les puedo reportar, sin ningún problema, que Pedro Pascal es un tipazo. Una cosa muy bonita, muy humana, que se dio en esa novela”, indicó.

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Luego de 25 AÑOS DE AUSENCIA REAPARECE #katiebarberi en los pasillos de #televisa 😍 ¿Se acuerdan de ella? pic.twitter.com/eOqZY3Xd6c — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) June 3, 2026

¿Katie Barberi sabe dónde está Adela Noriega?

Durante la entrevista, Katie Barberi no mencionó saber sobre el paradero de Adela Noriega. A lo largo de los años, se han desatado muchas teorías sobre su posible ubicación y por qué se retiró de las telenovelas.

Entre las teorías más sonadas está que renunció a la televisión para vivir en Miami y dedicarse a su familia. Incluso se mencionó la posibilidad de que estuviera muerta. No obstante, la periodista Martha Figueroa desmintió esto en su momento.

Según Figueroa, la actriz, de actualmente 56 años, sí está viviendo en Estados Unidos y se encuentra muy bien. Resaltó que estaría trabajando en la industria de bienes raíces. Pese a las súplicas de la audiencia, todo indica que el retiro de Noriega de los melodramas es definitivo.

Adela Noriega y Fernando Colunga en Amor real / Mezcalent

¿Quién es Katie Barberi, actriz del ‘Privilegio de amar’ que regresó a México tras más de 20 años de ausencia?

Katie Barberi es una actriz originaria de Coahuila.

Actualmente tiene 54 años.

Desde 1984, ha trabajado en series y películas. Sin embargo, su debut en telenovelas fue en 1994 con ‘Alondra’.

Aunque se mudó a Estados Unidos, siguió trabajando en proyectos importantes como ‘Doña Bárbara’, ‘El fantasma de Elena’ y ‘Sed de Venganza’, entre otros.

Según se comentó en el programa ‘Hoy’, la actriz sí quiere volver a hacer melodramas en México en el futuro.

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