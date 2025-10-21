¿Adela Noriega regresó a redes sociales? Un misterioso mensaje fúnebre pone a sus fans con el alma en un hilo

Un perfil en Instagram encendió las alarmas entre los fans de Adela Noriega. La cuenta, utilizando el nombre de la actriz, publicó un mensaje fúnebre que algunos interpretaron otra vez como un rumor del deceso de la protagonista de ‘Amor real’ y otros como una señal de su regreso a la vida pública. ¿Cuál es la verdad que esconde el enigmático mensaje? ¡Te contamos todo en TVNotas!

Viralizan rumor de presunta muerte de Adela Noriega / Redes sociales

¿Qué dice el misterioso mensaje que reavivó los rumores sobre Adela Noriega?

La mañana del martes 21 de octubre, el nombre de Adela Noriega volvió a sacudir las redes sociales. Usuarios en X, Instagram y Facebook comenzaron a compartir capturas de pantalla de una cuenta que utiliza el nombre de la actriz mexicana y que publicó un mensaje, pero ¿realmente pertenece a Adela?

El perfil publicó una imagen con un moño blanco, una paloma y un corazón negro, acompañada del mensaje “QEPD”, lo que desató una ola de especulaciones sobre su estado de salud.

La cuenta en cuestión, que usa el nombre @_adelanoriega, tiene miles de seguidores y varias fotos de la actriz, pero al momento no existe evidencia de que en efecto Adela Noriega sea la persona detrás del perfil. Aunque el mensaje “QEPD” alarmó a sus fans, todo apunta a que es una cuenta falsa que aprovechó el misterio que rodea a la actriz para viralizar contenido.

¿Adela Noriega realmente volvió a las redes sociales?

La posibilidad de que Adela Noriega haya regresado a Instagram es, hasta ahora, solo un rumor sin sustento. Su ausencia de la vida pública ha dado pie a múltiples especulaciones y cada movimiento que parece vincularse con ella suele generar una enorme respuesta en redes. Pero al momento no hay datos que indiquen que la actrizen efecto tiene cuentas oficiales en redes sociales.

El hecho de que la cuenta @_adelanoriega publique imágenes de la intérprete y mensajes alusivos a su vida no significa que pertenezca a ella. De hecho, en diversas ocasiones fanáticos han reportado perfiles similares, creados únicamente para ganar seguidores aprovechando la fama de la estrella.

Adela Noriega podría reaparecer antes del 2030, pero no como actriz de telenovelas, según las cartas.

¿Adela Noriega está viva? ¿Qué se sabe sobre su supuesta muerte?

Los rumores sobre la muerte de Adela Noriega no son nuevos. En junio de este año, se viralizó una noticia que aseguraba que la actriz había fallecido tras una larga lucha contra una enfermedad. El anuncio se esparció rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, al poco tiempo se confirmó que la información era falsa. ¡Hecha con IA usando sin permiso la imagen de la conductora Lili Estefan! En el video difundido se veía a la presentadora de ‘El gordo y la flaca’ decir que Noriega había muerto, pero nada fue real.

Este tipo de especulaciones han sido constantes desde que la actriz decidió retirarse del medio. Su ausencia prolongada ha dado pie a todo tipo de teorías: desde que vive en Estados Unidos bajo otro nombre, hasta que se casó con un político y decidió desaparecer del mundo del espectáculo. Lo cierto es que no hay pruebas contundentes de su fallecimiento, y ningún familiar, colega o medio confiable ha confirmado tal noticia.