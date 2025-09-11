¿Por qué desaparecieron Adela Noriega y Pilar Montenegro? Vieira Vidente revela secretos y fecha de regreso

Adela Noriega y Pilar Montenegro fueron dos de las mujeres más queridas del espectáculo mexicano, pero un día desaparecieron sin dar explicaciones. Desde entonces, sus nombres han estado envueltos en rumores, teorías conspirativas y hasta noticias falsas sobre su muerte. Ahora, la psíquica Vieira Vidente leyó las cartas y reveló detalles impactantes sobre su estado de salud, sus secretos más oscuros y hasta la fecha en que podrían reaparecer. ¿Están enfermas? ¿Regresarán a la televisión o a la música? ¿O se despiden para siempre?

¿Qué pasó con Adela Noriega y por qué se alejó de las telenovelas?

La última vez que vimos a Adela Noriega en televisión fue en 2008, cuando protagonizó Fuego en la sangre. Desde entonces, la actriz se retiró por completo del medio artístico, lo que desató una ola de especulaciones. Algunos aseguraban que había tenido un hijo en secreto, otros que se casó con un político poderoso, y hasta se llegó a decir que había muerto.

Este 2025, su nombre volvió a sonar con fuerza luego de que circulara un video falso que anunciaba su muerte. La grabación, generada con inteligencia artificial, imitaba las voces de dos conductores famosos, pero fue desmentida rápidamente. A pesar de ello, las dudas sobre su paradero y estado de salud siguen presentes.

La tarotista Vieira Vidente abordó el misterio en su canal de YouTube y lanzó una lectura de cartas que dejó a todos con la boca abierta. Según la vidente, Adela Noriega, supuestamente, guardaría un secreto muy fuerte que jamás ha revelado, y que está relacionado con su decisión de no casarse ni tener hijos.

“Tiene adentro de ella algo muy fuerte, como una enfermedad que le dan de vez en cuando unos dolorcitos a quemarropa”. Vieira Vidente

Además, descartó por completo que la actriz, presuntamente, haya tenido una relación con algún expresidente, como se ha especulado durante años. Lo que sí reveló es que Adela, supuestamente, sufrió una traición amorosa que la habría marcado profundamente y la llevó a alejarse de todo.

¿Adela Noriega regresará a la televisión? Esto dicen las cartas

Aunque muchos fans sueñan con verla nuevamente en una telenovela, Vieira Vidente fue clara: Adela Noriega, presuntamente, no volvería como antes. Su regreso, si ocurre, será “muy diferente” y no necesariamente en un proyecto artístico.

“Ella está muy acabada, muy aislada; no quiere saber de nada ni de nadie” Viera vidente

También negó que el cantante Peso Pluma sea hijo de la actriz, como algunos rumores han sugerido. Según las cartas, Adela, presuntamente, viviría una vida muy privada, marcada por el aislamiento y el dolor emocional. Incluso mencionó que, supuestamente, hay alguien cercano que no querría que ella reaparezca públicamente.

“Sí veo que regresa, pero aquí veo a alguien que la tiene puesta y dice: ‘No, no quiero que salgas’” Vieira vidente

La predicción más esperanzadora fue que Adela Noriega, presuntamente, sí volvería al ojo público antes del 2030, aunque no se especificó cómo ni en qué condiciones.

¿Qué se sabe de Pilar Montenegro y por qué se retiró del espectáculo?

La situación de Pilar Montenegro también ha sido motivo de preocupación. La cantante y actriz se retiró en 2013 tras ser diagnosticada con un problema neurológico que le provocaba vértigo, mareos y cansancio extremo. En sus últimas apariciones públicas, ya usaba silla de ruedas y apenas podía mantenerse de pie.

Aunque su familia ha asegurado que está bien, los fans siguen preguntándose qué fue lo que realmente pasó. Vieira Vidente también le leyó las cartas y reveló que Pilar no solo enfrenta problemas de salud, sino que, supuestamente, habría sido víctima de brujería.

Vieira vidente “Las cartas me están diciendo que en este momento Pilar Montenegro no se siente nada bien, que ni se puede parar. Está acostada en una cama”

Según Vieira, el primer esposo de Pilar, presuntamente, habría sido el responsable de esta situación, con una frase que dejó huella: “Ni conmigo ni con nadie”. Esta energía negativa habría afectado no solo su salud, sino también sus relaciones amorosas posteriores.

¿Pilar Montenegro regresará a la televisión mexicana? ¿Podría despedirse de sus fans?

La predicción más fuerte de Vieira Vidente fue sobre el futuro de la cantante. La vidente aseguró que, presuntamente, Pilar Montenegro no duraría más allá del 2029, y que los años 2026 y 2027 serán especialmente difíciles para ella en términos de salud.

“Está como muerta en vida” Vieira vidente

También descartó que Pilar, presuntamente, pueda regresar a la música, donde brilló con éxitos como Quítame ese hombre, Prisionera y Como no quererte a ti. Sin embargo, le aconsejó que, si tiene fuerzas, haga una última aparición para despedirse de sus fans.

Aunque no hay confirmación oficial sobre su estado actual, las palabras de Vieira han reavivado el interés por la artista, que sigue siendo recordada con cariño por el público mexicano.

Cabe recordar que todo lo anterior no se ha confirmado por ninguna cuenta oficial de Pilar Montenegro y Adela Noriega. Por esta razón, todo lo anterior queda en estricta calidad de RUMOR.