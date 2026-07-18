Aylin Mujica reaparece y publica FOTOS inéditas de su hijo; lanza desgarrador mensaje de su muerte: “Te amo”

Tras confirmarse la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, muchos esperaban que la actriz rompiera el silencio. La tarde de este sábado 18 de julio, Aylín le dedicó un desgarrador mensaje de despedida a su primogénito, consternando a todas las redes sociales.

¿Aylín Mujica abandona Top Chef VIP tras la muerte de su hijo, Mauro Menéndez? / Redes sociales

¿Cómo se despidió Aylín Mujica de su hijo Mauro?

Hace apenas unos minutos, la actriz Aylín Mujica publicó un conmovedor y desgarrador mensaje en sus redes sociales, luego de que el día de ayer se confirmara la lamentable muerte de su hijo Mauro Menéndez.

Mujica publicó diferentes imágenes acompañadas de un estremecedor mensaje, relatando no solo el dolor de su partida, si no describiendo todos los grandes atributos del joven:

Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Aylín Mujica

La intérprete compartió que este momento será sumamente difícil de asimilar y de poder superar, por lo que se trata del reto más grande de toda su vida.

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Aylín Mujica le pide una última cosa a su hijo Mauro Menéndez

En el mismo mensaje se ven varias fotografías en las que ambos convivían ya sea en persona o remotamente. Aylín Mujica hizo una “plegaria” para poder continuar con su vida, asegurando también que Mauro se encuentra en un lugar mejor:

Te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso. Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Aylín Mujica

En los comentarios varios compañeros y amigos del ámbito le dedicaron unas palabras a Mauro y Aylín, acompañando a la actriz en este momento de inmenso dolor:



Julián Gil: “ Abrazo gigante mi águila eterna … mucha fuerza mami, siempre contigo”,

… mucha fuerza mami, siempre contigo”, Alexa Dellanos: “ Te mando un abrazo muy fuerte. estoy orando por ti y tu familia . Siempre me acordaré de mauro. Él fue una luz en este mundo. Se fue demasiado pronto” y,

. Siempre me acordaré de mauro. Él fue una luz en este mundo. Se fue demasiado pronto” y, Ximena Duque: “No hay palabras para este momento, solo le pido a Dios que te de las fuerzas para seguir. Te mando un abrazo lleno de amor”.

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