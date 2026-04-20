Paola Núñez y Federico Verardi se casan y revelan FOTOS inéditas: ¡Así sellaron su historia de amor!

Las campanadas de boda sonaron: Paola Núñez dio el sí y se casó con su prometido, el director de fotografía Federico Verardi. La actriz de Amor en custodia reveló la noticia en sus redes sociales, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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¡Boda sorpresa! Paola Núñez y Federico Verardi se casan y revelan fotos inéditas de la ceremonia. / Redes sociales

¿Cómo inició la relación de Paola Núñez y Federico Verardi?

La relación entre Paola Núñez y Federico Verardi se ha mantenido con un perfil discreto. Su historia en pareja habría comenzado hace aproximadamente cinco años, cuando hicieron pública su relación en redes sociales al difundir imágenes de un viaje por Europa.

Desde entonces, ambos han optado por compartir de forma limitada aspectos de su vida personal, manteniendo su relación fuera de la exposición constante. Sin embargo, en abril de 2025, marcaron un nuevo momento al anunciar su compromiso a través de redes sociales, donde la actriz mostró el anillo y dio a conocer la noticia.

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Paola Núñez y Federico Verardi se casan y muestran fotos de su boda. / Redes sociales

¿Cómo fue la boda de Paola Núñez y Federico Verardi?

La actriz Paola Núñez compartió una serie de imágenes en redes sociales en las que confirmó su matrimonio con Federico Verardi. En las fotografías, la pareja aparece en un entorno al aire libre, rodeado de vegetación y estructuras de madera. En una de las escenas, ambos brindan con copas mientras posan frente a una pequeña barra decorativa; ella viste un vestido blanco y él un traje oscuro. En primer plano, dos burros adornados con guirnaldas acompañan la escena.

En otra imagen, la pareja posa junto a un columpio instalado bajo un árbol. La actriz originaria de Tecate, Baja California, aparece sentada, mientras Verardi permanece de pie sosteniendo una de las cuerdas. El entorno mantiene un ambiente natural, con luz de día filtrándose entre las hojas y un suelo cubierto de pasto y tierra.

La publicación también incluye detalles de la celebración. Entre ellos, destaca un pastel de dos niveles decorado con flores blancas y hojas verdes, colocado sobre una base de cristal, sin embargo, no dio detalles sobre cuándo se llevó a cabo la unión por el civil ni dónde.

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Paola Núñez y Federico Verardi celebran su boda y comparten fotos. / Redes sociales

¿Quién es Federico Verardi, esposo de Paola Núñez?

Federico Verardi es un director de fotografía cuyo recorrido profesional se ha desarrollado en distintos ámbitos de la industria audiovisual. De acuerdo con su propia presentación, su historia inicia en las colinas de la Toscana y estuvo marcada por una infancia en la que vivió entre Italia, Venezuela y Norteamérica, lo que le permitió entrar en contacto con distintas culturas y formas de entender la narrativa. Esta experiencia ha influido en su manera de abordar los proyectos, al adaptarse a las necesidades visuales de cada historia.

Con más de 15 años de trayectoria, ha trabajado como director de fotografía y operador en proyectos en diferentes partes del mundo. Su trabajo se ha enfocado principalmente en producciones narrativas como largometrajes y series de televisión, aunque también ha participado en documentales y publicidad. Entre sus proyectos se encuentran Alone, dirigida por John Hyams, así como colaboraciones en The Purge, además de trabajos como operador en producciones como Key and Peele, Deep Water, protagonizada por Ben Affleck, y Jay and Silent Bob Reboot. Ahora se vuelve tendencia por su boda con Paola Núñez.

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