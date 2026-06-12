¿Ariadne Díaz y Marcus Ornellas serán papás? Fotografía de la actriz desata rumores de embarazo: “Otro bebito”

La relación entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas es una de las más conocidas en el medio artístico. A lo largo de los años han habido rumores de presunto embarazo de la actriz y hoy... ¿se confirman? Una fotografía de ambos desata especulaciones en redes sociales.

¿Marcus Ornellas y Ariadne Díaz confirman el embarazo de la actriz? / Foto: Redes sociales

¿Cómo iniciaron los recientes rumores de embarazo de Ariadne Díaz?

La actriz mexicana Ariadne Díaz, quien tiene una relación de más de 10 años con Marcus Ornellas, volvió a generar sorpresa e intriga en redes sociales, luego de compartir una imagen que presuntamente confirmaba su embarazo.

Todo comenzó con una campaña publicitaria hecha por la pareja, en la que ambos aparecen abrazados y sosteniendo una foto que parece una ecografía, es decir, la imagen creada con técnicas de ultrasonido para mostrar el interior del cuerpo.

Dicha dinámica es recurrente por artistas y personas en general para dar a conocer la noticia del embarazo, motivo por el que rápidamente comenzaron a surgir comentarios que señalaban la llegada de un segundo hijo. ¿Pero fue real?

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¿Ariadne Díaz y Marcus Onellas le dan la bienvenida a su segundo hijo? / IG: @ariadne

¿Ariadne Díaz y Marcus Ornellas esperan su segundo hijo?

Ariadne Díaz aprovechó la publicación para enviar un mensaje a Marcus Ornellas, agradeciéndole no solamente el amor y sus abrazos, si no también por su hijo.

Usuarios observaron con mayor detenimiento la imagen y pronto se dieron cuenta de que NO se trataba de una ecografía, si no una foto del propio Marcus cargando a su hijo.

La confusión fue compartida por internautas, aquí algunos de los comentarios:



“Yo emocionada porque creí que venía otro bebito”,

“Jajaja, me emocioné”,

“Creo que todas pensamos y vimos lo mismo”.

En conclusión, no existe información que confirme un actual embarazo de Ariadne Díaz, por lo que todo fue una mala interpretación en redes sociales.

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¿Cuándo inició la relación entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas?

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas comenzaron su relación desde 2015 (y ya han vivido rumores de infidelidad), ya que ambos coincidieron en varios proyectos televisivos, pues son rostros reconocidos de varias películas y telenovelas.

La pareja lleva aproximadamente 11 años juntos. Además, en 2016 dieron la bienvenida a su hijo, algo que los consolidó como una de las parejas más estables del espectáculo.

Cabe destacar que, aunque llevan más de 10 años como pareja, no están casados legalmente. Aunque sí se comprometieron, pospusieron su boda de manera indefinida.

Por último, ambos han sido víctimas de rumores sobre presuntos celos de Ariadne Díaz por las escenas que realizan en sus diferentes proyectos.

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