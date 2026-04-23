Briggitte Bozzo confiesa que sí quiere casarse: ¿ya hay fecha de su llegada al altar con Jason Romo?

Briggitte Bozzo reveló que sí está en planes de boda con su novio Jason Romo, como anteriormente te contamos en TVNotas, cuando una fuente cercana nos dijo que la pareja de la influencer ya planeaba pedir su mano. Te contamos todos los detalles.

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¡Se destapa! Briggitte Bozzo revela si ya planea su boda y cuándo podría casarse. / Redes sociales

¿Briggitte Bozzo y Jason Romo están en los preparativos de la boda?

Una fuente contó a TVNotas en febrero que la pareja tiene “planeado un viaje muy especial, del que no han querido revelar el destino, pero ahí Jason ¡le propondrá matrimonio y le dará el anillo de compromiso! Ya lo tiene, y para él será un momento muy especial. Aún no quieren aceptarlo y decirlo públicamente, para que sea sorpresa para sus familias, pero ya es un hecho”.

Además, anteriormente en un evento, donde estuvo presente TVNotas, Jason Romo destacó: “Me andan spoileando todo”, mientras que la exparticipante de La casa de los famosos México 2024 dijo que su respuesta sería sí.

“Obviamente, sin pensarlo le diré que sí. Él me ha traído mucho aprendizaje. Siento que soy una sola persona con él. Es la primera relación en la que me siento yo y puedo ser libre con el hombre que más amo. Es un reflejo de mis cambios buenos en la vida. La mejor versión de mí la tiene él. Lo encontré en un gran momento”, comentó la influencer.

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Briggitte Bozzo deja ver su interés por casarse y desata dudas sobre una posible fecha. / Redes sociales

¿Cuándo es la boda de Briggitte Bozzo y Jason Romo?

Durante una entrevista con medios de comunicación, Briggitte Bozzo destacó que sí se quiere casar y que es algo que ya está organizando junto a su novio Jason Romo, sin embargo, no reveló detalles sobre la pedida de mano y tampoco si ya le entregaron el anillo de compromiso.

No obstante, lo que sí contó es que la boda podría ser este 2026 o el próximo año, así que las campanadas de la iglesia suenan fuerte para la actriz.

“Yo me quiero casar, claro, pero siento que es algo que estamos organizando porque todavía hay fechas, que estamos hablando de muchas cosas. Yo creo que este año o al próximo”, dijo Briggitte Bozzo.

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¿Hay fecha? Briggitte Bozzo responde si planea boda próximamente. / Redes sociales

¿Quién es Jason Romo, novio de Briggitte Bozzo?

Jason Romo es un actor originario de Jalisco, nacido el 1 de diciembre de 1996. Inició su carrera en producciones unitarias de la televisión mexicana como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, donde comenzó a desarrollar su trayectoria dentro de la actuación.

Posteriormente, participó en distintas series, entre ellas El señor de los cielos y La mujer de mi vida, además de integrarse a proyectos como Los elegidos (2019) y Soltero con hijas, donde interpretó a los personajes de Cobra García y Hugo Montero. En 2024 formó parte de la serie The Count: Love and Honor, en la que dio vida a Pedro Campos.

Además de su trabajo como actor, ha participado en realities de Telemundo como Top Chef VIP (2024) y *La isla, desafío extremo* (2025). También mantiene presencia como influencer enfocado en acondicionamiento físico, actividad que comparte en redes sociales, donde desde sus inicios ha mostrado parte de su estilo de vida, incluyendo su interés por actividades como montar a caballo.

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