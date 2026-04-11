Linet Puente confirma que se hizo arreglito estético: “Hubo un par de complicaciones"; ¿qué pasó?

Linet Puente reveló que se hizo un arreglito estético que sorprendió a más de uno, ¿por qué entró al quirófano la conductora de Ventaneando? Te contamos todos los detalles.

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Arreglo estético de Linet Puente: esto dijo sobre el procedimiento que se realizó. / Redes sociales

¿Qué se hizo Linet Puente?

Linet Puente se sometió a una cirugía de reducción mamaria, también se le conoce como mamoplastia de reducción, según Mayo Clinic, la cual se usa para reducir y eliminar el exceso de grasa, tejido y piel de las mamas. Las personas con pechos grandes pueden someterse a una cirugía de reducción mamaria para aliviar las molestias físicas y mejorar la apariencia, en caso de que sientan que lo requieren.

Durante una transmisión de Ventaneando, la conductora destacó que fueron siete horas de cirugía para aceptarse físicamente y se enfrentó a algunas complicaciones como la necrosis del pezón.

“Me hicieron esta cirugía, fueron siete horas de cirugía, mi mamá ya esta muy nerviosa, hubo un par de complicaciones, pero ya se estaba necrosando el pezón porque te tienen que quitar el pezón y los ponen en hielo. (Fue cirugía) de aceptación porque siempre he sido con mucha bubbie, soy chiquita y no tengo mucho talle, soy chichona y soy chaparrita, esto me da más volumen, si usted me ve de enfrente o de perfil es de un, dos, tres por Linet que está atrás de su chichi, entonces por eso se hizo esta cirugía para levantar un poco y que se viera en dónde empezaba y dónde terminaba la cintura”. Linet Puente.

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Linet Puente revela que se hizo un arreglo estético. / Redes sociales

¿Qué dijo Linet Puente sobre su cirugía de pechos?

Linet Puente dio a conocer que le pusieron un implante para darle forma al pecho, no obstante, dijo, fue más grande del que ella quería, pero era necesario para abarcar la piel que fue intervenida de manera quirúrgica.

“Me ponen un implante y yo creo que fue un implante un poco más grande del que yo necesitaba y pasó una cosa tremenda. Siempre he tenido problemas (en la espalda). Seguramente sí me quitaron un chorro, lo que dijo el doctor que lo que estaba costando trabajo es que era un exceso de piel y yo quería un implante más pequeño, yo ni siquiera quería un implante, pero había que meterlo porque sino no iba a dar forma, pero tuvieron que poner un implante más grande para que tuviera que abarcar una cantidad de piel”. Linet Puente.

Linet Puente se practicó esta cirugía hace 10 años, periodo en el que es necesario que te cambien el implante porque se empieza a contracturar y fracturar, a lo que se suma que la conductora se convirtió en mamá y, destacó, “la ley de la gravedad hizo su trabajo”.

“Yo quiero ver la posibilidad de que me quiten los implantes y me pongan la bubbie en su lugar”, puntualizó la presentadora.

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¡No pasó desapercibido! Linet Puente se hace arreglito. / Redes sociales

¿Quién es Linet Puente?

Linet Puente es una conductora y periodista mexicana nacida el 23 de junio de 1982, reconocida por su trabajo en televisión y medios digitales. Estudió Comunicación en la Universidad Intercontinental y comenzó su carrera detrás de cámaras como guionista y mánager de producción en programas como Hit M3 y La historia detrás del mito, lo que le permitió abrirse paso en la industria.

Con el tiempo, dio el salto a la conducción y ganó visibilidad en espacios informativos y de entretenimiento como Hechos AM y Hit M3. Su trayectoria también incluye su labor como columnista en El heraldo de México, donde ha desarrollado contenido escrito, además de mantener una presencia constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su trabajo y entrevistas.

Originaria de Sinaloa, Linet Puente ha consolidado su carrera en televisión como parte del equipo de Ventaneando y con participaciones en Azteca Noticias. Su trabajo se ha enfocado en el ámbito del periodismo de espectáculos y la información, combinando su experiencia en producción con su desempeño frente a cámara.

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