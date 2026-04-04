Productora de Montse & Joe ¡confirma que famosas querían el lugar a Yolanda Andrade! ¿Soltó nombres de la zopilotada?

Raquel Rocha, productora de Montse & Joe, dio a conocer que tres conductoras quisieron quitarle el puesto a Yolanda Andrade, quién se ausentó en diversas ocasiones del programa, luego de que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), lo que le ha generado diversos problemas de salud. ¿Dio nombres? ¡Te contamos los detalles!

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La productora de Montse & Joe reveló que sí se acercaron personas para quedarse en el lugar de Yolanda Andrade. / Captura de pantalla

¿Qué tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade vive un complicado proceso de salud tras darse a conocer que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, una condición que afecta directamente al sistema nervioso. La información ha puesto atención en esta enfermedad poco frecuente, mientras la conductora ha compartido parte de lo que implica vivir con este diagnóstico.

De acuerdo con MedlinePlus, la ELA es una enfermedad que daña las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal encargadas de controlar los movimientos voluntarios de los músculos. Este deterioro provoca una pérdida progresiva de la fuerza muscular y de la coordinación, lo que con el tiempo dificulta realizar actividades cotidianas.

Los síntomas suelen aparecer después de los 50 años, aunque pueden presentarse antes, y que la debilidad puede iniciar en brazos, piernas o en funciones como respirar o deglutir. Conforme avanza, más grupos musculares se ven afectados. También se indica que la ELA no altera los sentidos como la vista, el olfato, el gusto, el oído o el tacto, y que la mayoría de las personas conserva sus capacidades de pensamiento, aunque en algunos casos puede haber afectaciones en la memoria.

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Yolanda Andrade tiene ELA / Facebook: Yolanda Andrade

¿Quién le quiso quitar el puesto a Yolanda Andrade en Montse & Joe?

La conductora Luz María Zetina fue uno de los nombres que más sonó, luego de que Martha Figueroa reveló en su pódcast ‘Así se hacen los chismes’ que habría mostrado interés en integrarse al programa Montse & Joe. Según relató, la presentadora habría buscado a Montserrat Oliver para manifestar su intención de ocupar el lugar de Yolanda Andrade. “Pues resulta que Luz María Zetina le mandó un mensaje a Montserrat y le dijo: ‘Oye, pues yo aquí estoy, yo me anoto para quedarme en el lugar de Yolanda (en Montse & Joe), porque ya vi como que no va a regresar, yo me anoto. ¿Me recomiendas con la productora y jefa?’”, compartió.

Figueroa también señaló su postura ante lo que describió como una acción fuera de lugar. “Qué feo, ¿no?, no tienes que andarte queriendo quedar con la silla de nadie, hasta que la silla no esté libre. Y la de Yolanda no está libre. Sobre todo si sabes que está en una situación ruda (...) ten un poquito de tacto”, comentó. Más adelante, en entrevista con TVNotas, reiteró que la información provenía de una fuente confiable y señaló: “Me pareció muy mal esa acción. No por ser Luz María o Yolanda. Simplemente eso no se le hace a un compañero”.

“Me enteré de que ella le pidió a Montserrat (Oliver) que le ayudara a contactarla con la persona encargada y responsable de elegir a quien fuera la compañera de Montse, ya que Yolanda no está, por cuestiones que ya todos sabemos. Eso es lo único que sé. Mi fuente es muy buena”, declaró Figueroa.

Ante la difusión de estas declaraciones, Luz María Zetina respondió en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Alan Saldaña, donde dio su versión. “En realidad fui a conducir el programa el día que Joe no fue y, me llevó increíble con Montserrat Oliver. Con todo el cariño y el amor busqué a Montse y así fue”, explicó. Además, confirmó que sí existió el acercamiento: “Martha no dijo ninguna mentira. Le deseo (a Yolanda Andrade) toda la salud y el bienestar, muchas bendiciones para Yolanda Andrade. Sí hablé, sí busqué a Montserrat y sí toqué esa puerta, es real”.

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Yolanda Andrade y Montserrat Oliver en Montse & Joe. / YouTube: Unicable

¿Qué dijo la productora de Montse & Joe del lugar de Yolanda Andrade en el programa?

Tras todas estas versiones, Raquel Rocha, productora de Montse & Joe, dijo en una reciente entrevista con Shanik Berman que sí hubo conductoras que quisieron quedarse en el lugar de Yolanda Andrade por los problemas de salud que tiene.

“A mí no, a Montse, fueron varias personas, pero en sí, las personas que se llegaron a acercar conmigo para pedirnos espacio de co-conducción fue en el afán de ayudar ‘Cuando me necesiten, aquí estoy’ y les tomamos la palabra”, destacó Rocha.

No obstante, reiteró que no todos se acercaron de buena manera, ya que hubo “dos y tres personas que fue un poquito más como tajante, pero no fue conmigo” y no quiso dar nombres para evitar problemas, según sus declaraciones, pues fue información que le llegó de manera indirecta. “Te vas dando cuenta de la calidad de las personas”, puntualizó la productora de televisión.

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