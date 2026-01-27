Luz María Zetina y Lorena Ochoa vuelven a encender los rumores: Filtran foto abrazadas y aseguran “son pareja”

La farándula volvió a encenderse con los nombres de Luz María Zetina y Lorena Ochoa, luego de que se filtrara una fotografía en la que aparecen abrazadas en una reunión con otras figuras conocidas. La imagen que ya circula en redes sociales reforzó los rumores de una posible relación sentimental entre la conductora y la exgolfista, versiones que surgieron desde que Zetina confirmó que su historia amorosa anterior había terminado porque se enamoró de alguien más.

¿Qué muestra la foto de Luz María Zetina y Lorena Ochoa que levantó sospechas?

La imagen fue comentada en el programa digital “Así se hacen los chismes”, donde la periodista Martha Figueroa describió el encuentro en el que coincidieron varias celebridades, incluidas exintegrantes del entorno de Netas divinas. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la reunión en sí, sino la cercanía entre Luz María Zetina y Lorena Ochoa.

De acuerdo con lo relatado, Zetina aparece recargada sobre Ochoa en una postura muy próxima. Aunque la parte inferior de la imagen no se aprecia completa, la periodista sugirió que podrían estar tomadas de la mano.

“Hubo otra reunión donde creo que también estaban las mismas (de Netas Divinas)...estaban las Pandora, las tres, estaban Isabel, Mayte, Fernanda…y estaba Denisse de Kalafe…y también estaba Luz Maria Zetina y también estaba la exgolfista profesional Lorena Ochoa que aparece súper abrazada de Luz María Zetina, si hacemos una investigación tipo CSI, siguiendo lo que dictan los pasos de la criminalística para analizar fotografías, pues están abajo haciéndose manitas eh, o sea hasta donde termina la foto, si tu continúas una trayectoria descendente en la foto…" Martha Figueroa

La descripción encendió aún más la conversación, pues muchos interpretaron la postura como una señal de intimidad.



“Son pareja”

“Cuando confirmen nos hacemos los sorprendidos”

“Luz María no anda perdida”

“Creen que no se ven”



¿Por qué relacionan a Luz María Zetina con un nuevo romance y qué tiene que ver Lorena Ochoa?

Todo este revuelo tiene raíz en una declaración pasada de Luz María Zetina. En noviembre de 2025, la exconductora de Netas Divinas habló públicamente de su separación de Emilio Guzmán durante un pódcast. Ahí confesó que se había enamorado de alguien más, sin revelar la identidad de esa persona.

Esa frase fue suficiente para que surgieran teorías. Al no dar nombres y ser una figura que siempre ha cuidado su vida privada, cada aparición pública comenzó a ser observada con lupa. Con el tiempo, el nombre de Lorena Ochoa empezó a repetirse en espacios de espectáculos, aunque siempre en calidad de rumor.

La foto filtrada ahora funciona, para muchos, como la “pieza” que supuestamente faltaba en esa historia que se ha ido construyendo más por señales que por declaraciones directas.

Luz María Zetina terminó su compromiso tras ocho años juntos.

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre la supuesta relación entre Luz María Zetina y Lorena Ochoa?

Además de describir la imagen, Martha Figueroa dio su interpretación personal sobre lo que ve entre ambas figuras públicas.

Martha Figueroa “Es una posición muy íntima, muy cercana y muy abrazadas, entonces, quiero pensar…yo creo que sí, esta fotografía ya es muy de: ‘pus sí’, yo creo que sí han de ser pareja Lorena Ocha y Luz María Zetina y si no son…como que quieren hacer que la gente piense que si”

A pesar de la contundencia de su opinión,no hay confirmación oficial de que exista una relación amorosa entre Luz María Zetina y Lorena Ochoa, por lo que el tema sigue en el terreno de la especulación mediática.

¿Ya habían sido vistas juntas Luz María Zetina y Lorena Ochoa?

No es la primera vez que coinciden públicamente. A inicios de enero de 2026, ambas compartieron en redes una imagen junto a otra mujer, en un entorno natural, tras haber pasado juntas el cambio de año. En ese momento, la foto fue vista como una salida entre amigas, pero ahora cobra otro significado para quienes siguen de cerca estos rumores.

Por ahora, lo único claro es que Luz María Zetina y Lorena Ochoa han compartido momentos, espacios y cercanía.