Exconductora de Netas divinas rompe compromiso tras 8 años ¿por una mujer?

Una querida conductora de Netas divinas reveló que su compromiso de ocho años terminó de forma inesperada porque alguien más llegó a su corazón. Lo que nadie se imaginaba es que las especulaciones apuntan a que podría tratarse de una mujer muy conocida. ¡Te contamos todos los detalles!

Luz María Zetina hizo una fuerte confesión sobre su matrimonio.

¿Por qué Luz María Zetina terminó su compromiso tras ocho años?

La actriz y conductora Luz María Zetina abrió su corazón en el pódcast ‘El rincón de los errore’s, conducido por Marimar Vega, donde confesó que su historia de amor con Emilio Guzmán llegó a su fin por una razón inesperada.

Luz María Zetina a++ “En mi última relación, eran ocho años, anillo de compromiso, y de repente siento que alguien entra a mi corazón. Empiezo a tener sentimientos por otra persona, yo muy sacada de onda, sin poder silenciar lo que me estaba pasando”

Luz María Zetina terminó su compromiso tras ocho años juntos.

La exconductora de ‘Sale el sol’ explicó que decidió ser honesta con su pareja y contarle lo que estaba ocurriendo, aunque sabía que eso podría cambiarlo todo. “Quería ser leal conmigo misma y contarle lo que estaba viviendo, pero él no lo quiso entender. Inconcebible, la relación terminó de raíz”, explicó.

Este giro inesperado dejó a sus seguidores impactados, pues la pareja tenía planes de boda y parecía más sólida que nunca.

Así lo confesó Luz María Zetina:

¿Se enamoró Luz María Zetina de una mujer famosa?

Aquí viene la parte más polémica: las redes sociales no tardaron en especular sobre la identidad de la persona que conquistó el corazón de la conductora. De acuerdo con la cuenta de Instagram No soy persona pública, Luz María habría dejado a Emilio Guzmán por un “reencuentro” con alguien muy conocida en el mundo del deporte.

Los rumores señalan directamente a la exgolfista mexicana Lorena Ochoa, ícono del golf internacional. La publicación incluso dejó una frase enigmática: “Al tiempo sabremos si sí o si no”.

Hasta ahora, ninguna de las involucradas ha confirmado ni desmentido esta versión, pero el tema sigue generando conversación en redes.

En redes señalan que Luz María Zetina podría estar saliendo con una mujer

¿Quién es Emilio Guzmán y cómo fue su historia de amor con Luz María Zetina?

Emilio Guzmán no es una figura pública, pero se sabe que pertenece a una familia vinculada a la arquitectura y que es padre de dos hijos. Sus redes sociales son privadas, por lo que su vida personal ha permanecido bastante discreta, salvo por las apariciones junto a Luz María Zetina en momentos clave de su relación.

La historia entre ambos comenzó en la adolescencia: se conocieron cuando eran muy jóvenes y vivieron un noviazgo que duró de los 15 a los 21 años. En ese tiempo, Emilio le pidió matrimonio, pero Luz María rechazó la propuesta porque acababa de ganar Nuestra Belleza México en 1994 y se preparaba para representar a México en Miss Universo 1995. “Obviamente empecé a dudar: ‘El mundo se me está abriendo y tú ya te quieres casar y yo no estoy lista’. Total cortamos y 22 años después estamos juntos”, relató la conductora en entrevista para La Saga.

Luz María Zetina y su esposo Emiliano Guzmán

Tras esa separación, Luz María se casó con Eduardo Clemesha, ejecutivo de importante televisora, con quien tuvo tres hijas. Ese matrimonio terminó en 2015, y años después, el destino volvió a cruzar su camino con Emilio Guzmán. El reencuentro ocurrió tras la muerte del padre de Luz María, cuando Emilio le envió flores y una carta para consolarla. “Yo como lo siento es que siempre hay magia en la vida y soy una testigo viviendo de ello, lo que percibo de esto es que se fue el amor de mi vida que era mi padre y me trajo al amor de mi vida que era Emilio”, confesó la conductora.

En 2020, la pareja retomó su relación y se comprometió frente al mar, acompañados por las hijas de Luz María. Todo parecía encaminado a una boda soñada, pero la historia dio un giro inesperado cuando ella admitió que había comenzado a sentir algo por otra persona, lo que terminó con el compromiso.