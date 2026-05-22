¡Esteban Macías es destrozado por su look! “Listo para dar el rosario”, ¿tiene Párkinson? | VIDEO

Esteban Macías se volvió tendencia luego de aparecer recientemente con un atuendo que generó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, quiénes criticaron sobre su vestimenta e incluso hicieron comparaciones relacionadas con una práctica religiosa, mientras que otros comenzaron a cuestionar aspectos sobre su estado de salud, incluyendo especulaciones sobre un posible padecimiento neurológico, como Parkinson. ¿Será?

No te pierdas: Paco de la O y su novia explotan y rompen el silencio tras acusaciones en su contra: “Dejen de mentir” VIDEO

Esteban Macías causa revuelo por su vestimenta. / Redes sociales

¿Qué vestimenta usó Esteban Macías?

Esteban Macías explicó que suele elegir prendas del departamento de mujer al momento de vestirse por la comodidad, los cortes y las telas que encuentra en ese tipo de ropa, aspectos que, según comentó, se adaptan más a su estilo personal.

“Les tengo que decir que me gusta mucho la ropa de mujer, sobre todo porque tiene cortes más pequeños, tiene telas mucho más suaves y por eso les voy a presentar 10 looks de ropa que compré en el departamento de ‘mujer’, desde el cuello hasta los zapatos”, mencionó Esteban Macías en un video publicado en sus redes sociales.

Ahora mostró un look en el que destacó un conjunto compuesto por una camiseta blanca larga ajustada con cinturón oscuro a la cintura, leggings negros, zapatos tipo botín y un chal color beige con flecos, el cual estaba inspirado en Star Wars, pues acudiría a ver la película The Mandalorian and Grogu, según lo que explicó: “Acompáñame a armar un look muy Star Wars para la función de Mandalorian y Grogu”.

En el video, Esteban Macías aparece sonriendo y levantando ambos pulgares frente a la cámara mientras modela el atuendo dentro de una habitación con puertas de madera al fondo. No obstante, generó críticas no muy positivas entre los internautas, pues mencionaron que parecía que iba a dar el rosario, que consiste en rezar Padrenuestros y Avemarías mientras se meditan los misterios de la vida de Jesús y la Virgen María:



“Parecía listo para coordinar el rosario, jugar canasta y después ir al desayuno de las señoras del patronato”

“Qué mal gusto, nadie pero nadie le critica que se vista de mujer, pero que fea ropa y que mal stylish”

“Parece gringa jubilada en Cuernavaca o San Miguel de Allende”

"¿Por qué se viste como Laura Zapata en María Mercedes?”

“Esa delgada linea entre Obi Wan Kenobi y Pati Chapoy”

“Demasiado aseñorada, ni mi abuelita QEPD se vestía así, ella siempre fue muy moderna hasta su último día en este plano”.

No te pierdas: Nicola Porcella está de luto y conmueve con mensaje tras pérdida: “Nos dejas un gran vacío” | FOTOS

Nuevo look de Esteban Macías que recibe críticas. / Redes sociales

¿Esteban Macías presuntamente tiene Parkinson?

Las reacciones alrededor de Esteban Macías continuaron creciendo en redes sociales después de que algunos usuarios comentaran los movimientos de manos que realizó durante uno de sus videos. Entre los mensajes que comenzaron a circular destacó el de un internauta que escribió: “¿Tiene Párkinson o por qué mueve las manos así?”, comentario que rápidamente abrió una conversación entre seguidores del conductor.

Hasta el momento, Esteban Macías no ha confirmado ningún diagnóstico relacionado con la enfermedad de Parkinson ni ha hablado públicamente sobre los señalamientos surgidos en redes sociales. Los comentarios aparecieron únicamente a partir de la manera en que movía las manos mientras mostraba algunos de sus outfits frente a la cámara.

Según Mayo Clinic, la enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso que afecta principalmente el movimiento y cuyos síntomas suelen aparecer de forma gradual. De acuerdo con información médica especializada, los síntomas pueden incluir:



Temblores en manos, dedos, pies o mandíbula

Lentitud en los movimientos (bradicinesia)

Rigidez muscular

Problemas de equilibrio y postura

Menor movimiento automático, como balancear los brazos al caminar

Cambios en el habla

Alteraciones en la escritura

Problemas de sueño, cansancio, ansiedad o depresión

Dificultad para oler o problemas de memoria en algunos casos

Especialistas señalan que los síntomas pueden variar dependiendo de cada persona y que solo un diagnóstico médico puede determinar si alguien vive con este trastorno neurológico.

No te pierdas: Roger González estaría enamorado de famoso cantante ¡20 años menor que él!, ¡Lo quiere cerca en todo momento!

¡Esteban Macías preocupa en redes! Usuarios preguntan si tiene Parkinson. / Redes sociales

¿Quién es Esteban Macías?

Esteban Macías es un periodista y conductor mexicano con una trayectoria de más de 25 años en medios de comunicación, principalmente en televisión y espectáculos. A lo largo de su carrera ha participado en distintos programas dedicados al entretenimiento y la cobertura de eventos internacionales relacionados con cine y celebridades.

Desde 1996 se desempeña como analista en la cobertura de los Premios Óscar en México, espacio en el que ha comentado tendencias, películas y momentos destacados de la ceremonia cinematográfica. Su presencia en transmisiones especiales lo convirtió en uno de los rostros recurrentes en este tipo de eventos televisivos.

Además, Esteban Macías formó parte de programas como Ventaneando y Top Ten, donde desarrolló una carrera ligada al periodismo de entretenimiento y la conducción. En años recientes también ha mantenido actividad en redes sociales, donde comparte videos relacionados con moda, estilo de vida y opiniones personales.

No te pierdas: ¿Shakira flechada por Clovis Nienow? La cantante es captada sonriendo y mordiéndose los labios; ¿hubo química?