¡Esteban Macías entaconado! Tras críticas por su imagen, así reapareció en evento de El diablo viste a la moda

Esteban Macías, reconocido conductor en el mundo del espectáculo, ha desatado críticas y burlas a lo largo de los últimos meses, luego de aparecer con un notable cambio de look. En redes muchos lo tacharon de “aseñorarse”, y aunque él reveló que no le importa lo que digan de él, una nueva escena protagonizada por él, ha dado de qué hablar. ¡Apareció en tacones!

Esteban Macías / Redes sociales

¿Por qué criticaron al conductor Esteban Macías por su imagen?

La controversia en torno a la imagen de Esteban Macías inició en enero de este 2026, cuando el conductor compartió en redes sociales que se haría una doble perforación en sus orejas: “Vamos a reforzar este hoyito. Y a ponernos de este lado, para colocarnos una ruedita”, dijo Macías.

Las críticas no se hicieron esperar, ya que Macías ya reunía otra serie de cambios de look, tales como uñas pintadas, maquillaje y una ropa bastante diferente.

Las redes explotaron posteriormente, cuando Esteban decidió lucir ropa de mujer, algo que llamó la atención de usuarios en redes sociales. Frente a los señalamientos, aseguró que su decisión corresponde a un tema de comodidad:

Les tengo que decir que me gusta mucho la ropa de mujer, sobre todo porque tiene cortes más pequeños, tiene telas mucho más suaves y por eso les voy a presentar 10 looks de ropa que compré en el departamento de ‘mujer’, desde el cuello hasta los zapatos. Esteban Macías

Las críticas no pararon, pero aún así, ha continuado con looks que han hecho explotar las redes.

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Esteban Macías responde contras las críticas por su aspecto / Redes sociales Facebook

¿Cómo reapareció Esteban Macías tras cambios de look en el evento de El diablo viste a la moda?

En la más reciente premiere de la película El diablo viste a la moda 2, Esteban Macías reapareció ante el público con un nuevo look, pero lo que llamó la atención, fueron sus llamativos tacones rojos.

Macías descendió de un automóvil y con unos llamativos zapatos, se dirigió a la entrada del lugar, ante la mirada de todos los presentes.

En comentarios la polémica se hizo presente, lo tacharon de “raro” y hasta “enfermo”, aquí algunos de los mensajes que pueden leerse:



“Ya lo perdimos”,

“Ya está saliendo del clóset” y,

“Ridículo”.

Al momento, Esteban Macías no se ha pronunciado a estas críticas. ¿Explotará contra sus detractores?

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¿Quién es Esteban Macías y cuál es su trayectoria?

Esteban Macías es un periodista y conductor mexicano reconocido por su amplia trayectoria en los medios de comunicación, especialmente en la televisión.

Su carrera ha sido principalmente en TV Azteca, donde se ha convertido en uno de los rostros más familiares de los espacios informativos.

Dentro de la televisora, ha participado cubriendo grandes eventos, incluidos los Óscares, aunque es especialmente conocido por su labor en Hechos, noticiario donde tiene su espacio para dar los espectáculos.

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