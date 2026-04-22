Luisito Rey, youtuber mexicano, revela que fue diagnosticado con cáncer, ¿le amputaron una parte de su cuerpo?

El creador de contenido mexicano Luisito Rey sorprendió a sus seguidores al compartir que fue diagnosticado de cáncer. La noticia la anunció a través de su canal oficial de YouTube, vídeo en el que el influencer habló sobre esta etapa, algo que lo afectó física y emocionalmente.

Luisito Rey, youtuber mexicano / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer le diagnosticaron al youtuber mexicano Luisito Rey?

El creador de contenido, Luisito Rey, detalló que un carcinoma le fue detectado tras presentar complicaciones en uno de sus dedos, lo que encendió las alertas médicas. Aunque el padecimiento se localizó en su mano derecha, el youtuber reveló que el dedo índice de la mano izquierda aún se encuentra en estudio, por lo que continúa bajo observación médica.

El carcinoma es el tipo de cáncer más común a nivel mundial. Se origina en las células epiteliales, las cuales recubren la piel y diversos órganos del cuerpo.

La causa de su padecimiento fue la ansiedad, ya que eso lo orilló a morderse las uñas hasta generarse pequeñas heridas:

Ansiedad que provocaba que mordiera las uñas, provocando miniheridas y posterior, una infección porque realicé la higiene a mis mascotas. Algunos dicen que hay algo emocional involucrado, no tenía a Dios en mi vida, no existía inspiración divina. Luisito Rey

Fue aquí cuando tuvo que actuar para poder hacerle frente a la enfermedad.

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Luisito Rey / Redes sociales

¿Cómo se recuperó Luisito Rey de su diagnóstico de cáncer?

Luisito Rey confesó que la enfermedad lo llevó a cuestionarse si realmente era feliz con lo que hacía en su vida.

La cirugía a la que fue sometido resultó clave en su tratamiento. Según explicó, los especialistas retiraron el tejido afectado junto con la uña, y posteriormente realizaron un injerto de piel para reconstruir la zona dañada:

Me quitaron toda la uña y me tuvieron que quitar piel de aquí (su hombro), para ponerla acá (su dedo), me callé tanto, me pausé y reepensé. Luisito Rey

El propio creador reconoció que, en retrospectiva, el miedo y la falta de acción influyeron en la manera en que enfrentó la situación. “ Mi fracaso fue tener miedo y no actuar ”, expresó.

Estos momentos lo han hecho valorar y ver de diferente la vida, asegurando que acercarse a Dios es una de las respuestas para poder continuar.

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¿Quién es Luisito Rey y qué contenido hace?

Luisito Rey es un creador de contenido mexicano que ha construido una larga carrera en el mundo digital. Su nombre comenzó a popularizarse hace casi 15 años, cuando formó parte del W2M Crew, acompañado de otros creadores como: Wereverwero, Criss Martell, Gabriel Montiel (Werevertumorro), Alex Montiel, entre otros.

Desde sus inicios, Luisito Rey se caracterizó por abordar diversos temas, ya sean sociales o emocionales, algo que le permitió crear una audiencia de millones de seguidores.

Luisito Rey ha incursionado en otros realities, pues fue invitado a participar en La isla en su edición del 2014.

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