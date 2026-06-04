Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez hospitalizado de emergencia para una cirugía; Este es su estado de salud: VIDEO

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez, a unos meses de su posible retiro de la actuación, encendió las alarmas. Y es que fue hospitalizado de emergencia para someterte a una cirugía. Te contamos todos los pormenores de esto y cuál es su estado actual de salud.

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¿Cuál es el estado de salud de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez? / Mezcalent

¿Cuál es el estado de salud de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez HOY 4 de junio tras ser hospitalizado?

Fue el propio Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez, que ya ha lidiado con problemas de salud en el pasado, quién habló sobre el asunto. Durante un encuentro con la prensa, el actor explicó a qué cirugía se sometió hace apenas unos días.

De acuerdo con su testimonio, el problema surgió cuando se realizó unos estudios de rutina. Mencionó que, durante la evaluación, le detectaron un aneurisma, el cual tuvo que ser tratado de forma urgente.

“Fue un descubrimiento; me fui a hacer un estudio del colon Me acaban de operar de un aneurisma, por el cigarro”. Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez

La cirugía fue todo un éxito. Y es que el actor de ‘Vecinos’ contó que está en proceso de recuperación y se siente “de maravilla”. Incluso bromeó un poco y confesó su aversión por los nosocomios.

“De maravilla (va la recuperación). Además, me tocó un doctor que está grueso. ¿A quién le gustan los hospitales? Yo los odio, es horrible. No te dejan dormir. Cada cinco minutos entra una enfermera”, expresó.

Hasta el momento, no se han dado mayores detalles sobre su salud tras la operación. No obstante, todo indica que, hasta ahora, no han surgido complicaciones.

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¿Cuáles son las enfermedades de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez?

A lo largo de su carrera, Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez se ha sincerado sobre sus problemas de salud; desde problemas de equilibrio hasta la celiaquía. No obstante, una de las más graves fue la “subida de azúcar” que sufrió hace poco más de un año.

Si bien aclaró que no era diabético, admitió que se sometió a un fuerte tratamiento. En aquel entonces, explicó que esto le había provocado una pérdida de masa muscular.

“Ahorita, tuve la desgracia de que se subió la azúcar, no soy diabético. Me dieron unas pastillas que me comió toda la masa muscular. Tronó toda la masa muscular y ya no puedo pasar por un espejo de cuerpo completo porque me da una pena que olvídate, mira los hombritos. Es horrible”, relató.

Enfermedades de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez / Redes sociales

El retiro de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez de la televisión mexicana

Desde hace varios años, Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez ha dejado claro que ya tiene una fecha de retiro pactada. El también comediante sostiene que le dirá adiós a los escenarios cuando cumpla 80 años, es decir, el próximo octubre de 2026.

Considera que esa es la fecha correcta, pues ya lleva muchas décadas trabajando en la industria artística. Aclaró que su decisión no tiene nada que ver con problemas médicos, sino un tema de “irse con dignidad”.

“Tengo pensado ya a los 80 años. Dentro de tres años, si Dios me lo permite con vida y salud ya me voy retirando”, resaltó hace algunos años.

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