¿Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez se retira de la actuación por temas de salud?

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez sorprendió a toda la audiencia con la noticia de que muy pronto anunciará su retiro de la actuación.

El histrión, de 77 años de edad, ha destacado por su gran talento frente a las cámaras, llevando a cabo innumerables papeles, tal como el de ‘Jorjais’ en Vecinos.

Actualmente, se mostró muy feliz de ser parte de Más vale sola, programa en el que sustituyó a Benito Castro, quien falleció el 11 de septiembre del año 2023, y en el que trabaja al lado de María Elena Saldaña ‘la Güereja’.

El famoso dijo estar muy feliz con sus 54 años de trayectoria, dado que sigue vigente. No obstante, confesó que ya tomó la decisión de marcar un final en su carrera y no tiene que ver con un asunto de salud.

¿Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez se retira de la actuación?

En un encuentro con la prensa, Manuel habló un poco de lo que ha hecho con el dinero que ha ganado con su trabajo. Aseguró que todo lo que percibe lo ha invertido en bienes raíces, por lo que destacó que no tiene necesidad económica.

Además, Ibáñez señaló que, a sus 77 años, está muy feliz de seguir siendo considerado en diversos proyectos, pues él sigue estando “entero”.

“A mis 77 años, bendito Dios, estoy entero (…) Mientras el cuerpo aguante”. Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez

No obstante, sorprendió a los reporteros al revelar el tiempo específico en el que seguirá en la industria, pues ya tomó la decisión de retirarse.

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez “Tengo pensado ya a los 80 años. Dentro de tres años, si Dios me lo permite con vida y salud ya me voy retirando”.

Pero, lo que más llamó la atención fue el motivo por el cual piensa retirarse y reiteró que no se trató de un tema de salud. ¡Es por vanidad!

‘El Flaco’ Ibáñez subrayó su postura al revelar que él no quiere que sus seguidores lo vean desmejorado frente a la cámara, tal como ha sucedido con otros actores que, según el histrión, sí deben trabajar por obligación.

“Yo veo algunos que están mal físicamente y que tienen que trabajar. Yo toda mi vida he sido muy vanidoso y entonces no me gustaría que me vieran en una situación precaria en mi salud”.

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez

Agregó: “El decir retiro es ya no aceptar todas las cosas, que me gustan y las hago con todo mi cariño, pero si ya hay algunas cosas que no me gustan y no las hago, ya me puedo dar ese lujo”.

Sin duda, Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez dejó claro que muy pronto estará despidiéndose de la pantalla chica, mientras seguirá dando todo de sí mismo para seguir deleitando a sus seguidores con su gran talento.

