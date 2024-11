Manuel ‘Flaco’ Ibáñez se entera en plena entrevista del fallecimiento de Arturo García Tenorio

La tarde del pasado jueves 14 de noviembre, se confirmó el fallecimiento del reconocido actor y director Arturo García Tenorio, a los 70 años de edad.

La industria de la actuación se vistió de luto con esta lamentable noticia. Incluso, diversos actores y colegas de Arturo se mostraron muy afectados con su partida. Recordemos que Jorge Ortiz de Pinedo confirmó el fallecimiento en sus redes sociales.

Arturo García Tenorio murió

Te puede interesar: Murió Arturo García Tenorio, querido actor de telenovelas como “Rubí" y “Amor real”

Manuel ‘Flaco’ Ibáñez se entera del fallecimiento de Arturo García en plena entrevista

En esta ocasión, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, quien fue amigo de Arturo, se enteró de su muerte en plena entrevista. ¡No lo podía creer! Sin embargo, remarcó que los últimos días de su vida ya se veía mal de salud.

Todo sucedió en medio de un evento en el que reconocieron a los líderes mexicanos de la industria del entretenimiento, así como de otros ámbitos.

La prensa, quienes buscaron una declaración del actor y comediante, le dieron a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Arturo García Tenorio.

Ante ello, Manuel se mostró verdaderamente sorprendido. Entre lágrimas, reveló que, recientemente, trabajo con él en un proyecto.

“No, no, yo recientemente estuve con él, que trabajó en ‘Más vale sola’ y es un amigo muy querido. Ya se veía malito, pero siempre con esa alma de poesía que tenía, no”, comentó.

Agregó: “Un gran hombre con un gran corazón y un espíritu guerrero. No, qué mala onda”.

Fallece, a los 70 años, el histrión Arturo Garcia Tenorio, conocido por ser el papá de Jaime Palillo en 'Carrusel'; el 'Bebé Jupiteriano’ en un capítulo del Chaoulin Colorado; en la obra de teatro 11 y 12, aunado a una gran trayectoria en diferentes rubros…DEP pic.twitter.com/bZoQRnv4gM — Adrián Ruiz V (@adrianruizv) November 14, 2024

No te pierdas: ¿Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez se retira de la actuación por temas de salud?

¿Qué piensa Manuel ‘Flaco’ sobre la muerte?

Eso no es todo, la prensa también le pidió su opinión al ‘Flaco’ con respecto a las muertes de varios colegas de su generación en la industria de la actuación, puesto que algunos como Eric del Castillo se han dicho muy tristes con la partida de muchos de sus compañeros.

Por su parte, Ibáñez solo recalcó que está totalmente agradecido por su buena condición de salud.

Mira: Manuel “Flaco” Ibáñez celebró 38 años de matrimonio

“A mí me pasa en mi generación que se han ido mucho y anteriormente también se han ido mucho, agradezco a Dios tener buena condición, pero la vida no la tenemos comprada”, aseguró.

En cuanto a la muerte, el actor de ‘Vecinos’ se sinceró: “Claro que le tengo miedo, no tanto a la muerte porque ya no sientes, pero el camino. Eso le pido a Dios. Primero, que me dé muchos años más. Yo espero estar bien porque de otra forma sí la pasas muy difícil”, concluyó.

Así lo dijo Manuel ‘Flaco’ Ibáñez: