Manuel ‘Flaco’ Ibáñez enfrenta secuelas por terrible padecimiento; preocupa su aspecto ¡Casi en los huesos!

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez, actor de ‘Vecinos’, encendió las alarmas por su reciente aspecto físico. El famoso se dijo disgustado por su pérdida de peso tras enfrentar problemas en su salud.

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez se sinceró y compartió que se realizó un chequeo de rutina, el cual le destapó problemas con el azúcar en su cuerpo. Aunque subrayó que no es diabético, mencionó que, rápidamente, fue tratado este problema para no crearle una enfermedad grave.

Sin embargo, puntualizó que las complicaciones se presentaron por el tratamiento que siguió, el cual le dejó efectos secundarios.

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez / IG: @flaco.in

¿Qué le pasó a Manuel ‘Flaco’ Ibáñez?

A través de una plática con ‘Venga la alegría’, el intérprete de ‘el Jorgais’ en ‘Vecinos’ dio a conocer que acudió al médico a un chequeo de rutina. Sin embargo, el doctor le comentó que se salvó de haber desarrollado “un padecimiento más grave”, dado que tenía los niveles de azúcar altos.

Por esta razón, se tuvo que someter a un tratamiento, el cual, señaló, que le dejó efectos secundarios, tal como la extremada pérdida de masa muscular.

“Ahorita, tuve la desgracia de que se subió la azúcar, no soy diabético. Me dieron unas pastillas que me comió toda la masa muscular”, dijo el actor.

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez / IG: @flaco.in

En la entrevista, Ibáñez puntualizó que, ni siquiera, le gustaría verse en el espejo, debido a que su extremada delgadez le causa total conflicto. Esto pese a que ha acudido al gimnasio para ejercitarse.

“Tronó toda la masa muscular y ya no puedo pasar por un espejo de cuerpo completo porque me da una pena que olvídate, mira los hombritos. Es horrible”, mencionó.

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez / IG: @flaco.in

¿Cuál es el estado de salud de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez?

Frente a las cámaras, Manuel admitió que le preocupó mucho su estado de salud, por lo que indicó que, aprendió la lección y, ahora, controlará su consumo de azúcar. Esto para no volver a presentar complicaciones.

“Ahorita, le tuve que bajar, pero tengo un bonche de chocolates que me regalaron y los tuve que tirar, cara...”, indicó en tono de broma.

Aunque causaron preocupación sus revelaciones, en redes señalaron que Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez se ve bastante animado. Incluso, agradeció a su cuerpo por darle la oportunidad de seguir con vida.

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez / IG: @flaco.in

¿Manuel ‘el Flaco’ Ibañéz se ritirará de la actuación por temas de salud?

El año pasado, Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez manifestó que su eventual retiro será por “vanidad”, ya que prefiere que el público lo recuerde en plenitud y no en un estado de deterioro físico.

El famoso ha mencionado que planea retirarse en los próximos tres años. Destacó que su decisión no está relacionada con problemas de salud, sino con el deseo de cerrar su carrera de manera digna.

“Tengo pensado ya a los 80 años. Dentro de tres años, si Dios me lo permite con vida y salud ya me voy retirando”, reveló el actor de ‘Vecinos’.

Así lo dijo Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez: