Muere querido miembro de la comunidad teatral mexicana que impulsó a las nuevas generaciones

El mundo del teatro en México se viste de luto tras el muerte doctor Octavio Rivera Krakowska (1955–2025), actor, figura clave de las artes escénicas en Veracruz y académico comprometido con la formación de nuevas generaciones de artistas. Su deceso, ocurrido el pasado 14 de julio en Xalapa, ha generado una ola de mensajes de reconocimiento y afecto en redes sociales, provenientes de colegas, exalumnos, instituciones culturales y universidades de distintos puntos del país.

Actor, director de escena, investigador teatral y académico de la Universidad Veracruzana (UV), Rivera Krakowska fue un apasionado del teatro. Destacó por su incansable labor en el estudio y promoción del arte de los títeres, disciplina que defendió como eje fundamental de las artes escénicas.

En sus inicios perteneció al Grupo Apolo fundado por el dramaturgo y director Óscar Liera, pero descubrió que la investigación y la docencia eran lo suyo.

En 2013, impulsó la creación del coloquio ‘El títere’ y las artes escénicas”, proyecto que se sostiene hasta hoy gracias al trabajo conjunto entre universidades y el colectivo Merequetengue, Artes Vivas.

“No saber de esta labor, no registrarla, no estudiarla, no reflexionar sobre ella puede implicar una enorme pérdida para la cultura de nuestro país”, advirtió entonces, convencido de que los títeres debían ocupar un espacio legítimo en la formación profesional teatral.

Despiden a Octavio Rivera Krakowska: la comunidad teatral lamenta su partida. / Redes sociales

¿De qué murió Octavio Rivera Krakowska?

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte del doctor Octavio Rivera Krakowska. Sus familiares no han revelado detalles sobre las circunstancias ni la razón de su muerte.

A través de una esquela, la Facultad de Teatro de la UV expresó: “Unidos todos en un abrazo con cariño, esperamos pronta resignación para su familia, para sus alumnos y compañeros, quienes a lo largo de este tiempo tuvimos el honor de conocerle, ganando nuestros corazones. La institución añadió que su legado “trasciende el escenario, pues cada palabra, clase y montaje dejó huella en generaciones de artistas y soñadores”.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT), de la cual fue miembro fundador, lamentó su fallecimiento destacando su valiosa contribución al desarrollo del conocimiento y su compromiso con la excelencia académica”. “Que su legado siga inspirando el trabajo de quienes compartieron con él esta vocación”, subrayó.

La Dirección General del Área Académica de Artes de la UV lo describió como un “guía y sembrador de pasiones escénicas, cuyo arte y generosidad infinita quedan en nuestra memoria”.

Por otra parte, ‘Mereketengue’, colectivo con el que compartió años de colaboración, reconoció su entusiasmo inquebrantable: “Te recordaremos con todo el amor que sembraste. Infinitas gracias”.

Finalmente, el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, espacio del que fue coordinador, lo homenajeó como un “investigador incansable, generoso maestro y ser humano”

¿Quién fue Octavio Rivera Krakowska?

Doctor en Literatura Hispánica, actor, investigador y académico, Octavio Rivera Krakowska fue una figura clave teatral en México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, dedicó su vida a explorar y enseñar el quehacer escénico. Sus últimos años como docente los compartió con la Universidad Veracruzana, donde impulsó importantes programas de posgrado como la Maestría en Artes Escénicas y el Doctorado sobre Artes Escénicas y Performatividad.

Parte de su investigación la desarrolló en el Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), con especial enfoque en la dramaturgia del teatro novohispano, el Teatro del Siglo de Oro y el teatro mexicano del siglo XX. Más allá de su trabajo académico, fue miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT), y participó activamente en congresos, coloquios, talleres y conferencias a nivel nacional.

Rivera Krakowska también fue un impulsor del arte del títere como lenguaje escénico y teórico, y participó en la concepción y desarrollo del Coloquio “El Títere y las Artes Escénicas”, que hoy es un referente en su campo. A lo largo de su carrera, escribió para revistas especializadas y acompañó con generosidad a jóvenes universitarios en sus procesos de investigación.

