Anel Noreña se somete a cirugía de emergencia y hace fuerte revelación: “Pensé que ya no los volvía a ver”

La mañana de este 8 de julio, se informó que Anel Noreña, conductora de Hoy, se sometió a una delicada cirugía, algo que preocupó a sus compañeros en el programa, así como sus seguidores en redes sociales. ¿Qué le pasó?

Anel Noreña se sometió a cirugía / Redes sociales

¿Por qué Anel Noreña se sometió a una reciente cirugía?

Anel Noreña se había ausentado del programa Hoy durante algunos días, y su regreso este 8 de julio fungió como tranquilizador tanto para colaboradores y conductores, como a su público.

Al ser cuestionada sobre las causas que la llevaron a alejarse momentáneamente de la televisión, Anel no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos más difíciles previos a la operación.

La actriz reveló que fue sometida a una cirugía de rodilla, procedimiento que describió como necesario tras meses de un dolor que ya resultaba insoportable en su vida diaria.

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Anel Noreña se ausentó de Hoy por una delicada cirugía / Redes sociales

¿Anel Noreña se retirará de la televisión tras someterse a cirugía en la rodilla?

Antes de hablar de su continuidad en el mundo del entretenimiento, Anel Noreña (quien habría fingido un infarto cerebral) contó que, además de que pensó que no volvería al programa, el dolor era insoportable:

Yo pensé que ya no los volvía a ver nunca, porque me dolió, me dolió. Me pusieron una rodilla nueva, tenga una aquí y otra aquí, ahora ya la voy a poder mover, me veo hasta más alta porque estaba caminando como Chencha, así como agachada porque me dolía. Anel Noreña

Anel también reconoció que el malestar había llegado a modificar por completo su forma de caminar, obligándola a andar encorvada para tratar de aliviar la molestia.

También, hizo un llamado a no subestimar el uso de un bastón, pues aseguró que este tipo de apoyos son fundamentales para quienes atraviesan por dolores articulares severos:

Yo creo que el bastón no lo debemos de dejar, porque nos acompaña mucho y nos agarramos. Me dolía horrible. Anel Noreña

Anel continúa su proceso de rehabilitación, respaldada por sus compañeros de Hoy, quienes durante el programa le externaron su apoyo y esperan verla pronto en su sección.

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Anel Noreña en su regreso a Hoy / Hoy

¿Quién es Anel Noreña y cuál es su trayectoria?

Anel Noreña es una actriz, modelo y figura de la televisión mexicana, reconocida por su trayectoria en el espectáculo y por haber sido una de las personalidades más populares de las décadas de 1970 y 1980.

Inició su carrera artística como modelo y posteriormente en el cine y la televisión. Logró participar en diversas películas mexicanas, así como en programas de televisión y producciones teatrales.

Conocida también por su matrimonio con el cantante José José. La pareja se casó en 1976 y tuvo dos hijos: José Joel y Marysol Sosa. Su relación estuvo marcada por momentos de gran exposición pública y finalmente concluyó en divorcio en 1991.

Hace unos años, Anel Noreña sufrió la muerte de su hermana, y la familia de la actriz llegó a sugerir que la intérprete podría haber tenido “influencia en ella”.

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