Anel Noreña habla de las secuelas que le dejó el infarto; lanza polémico mensaje: “Recomiendo la muerte”

Anel Noreña habló sobre las secuelas que le dejó el infarto que sufrió y compartió cómo este episodio impactó su vida después de la emergencia médica. La exesposa de José José explicó los cambios que ha enfrentado desde entonces y cómo ha sido su proceso de recuperación y también habló de la reconciliación con su hija Marysol Sosa. Te contamos los detalles.

Anel Noreña explicó cuáles fueron las consecuencias en su salud tras el infarto cerebral que enfrentó en 2025. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Anel Noreña?

Anel Noreña fue hospitalizada de emergencia en septiembre de 2025 luego de sufrir un conato de infarto cerebral. La noticia se dio a conocer después de que requiriera atención médica inmediata, lo que generó preocupación en su entorno cercano.

De acuerdo con la información compartida, la también figura pública recibió atención especializada tras presentar complicaciones relacionadas con su estado de salud. El episodio obligó a su traslado a un hospital, donde permaneció bajo observación médica mientras se evaluaba su evolución.

Anel Noreña y las secuelas de su infarto: dificultades en la pronunciación. / Redes sociales

¿Qué secuelas dejó en Anel Noreña el infarto cerebral que sufrió?

Anel Noreña habló sobre las secuelas que enfrentó tras el infarto que sufrió y explicó que una de las principales afectaciones fue en el habla.

La declaración fue hecha ante medios de comunicación durante el homenaje por el aniversario de nacimiento de José José, quien fue el 17 de febrero de 1948. En ese contexto, Anel Noreña detalló que continúa trabajando en la pronunciación como parte de su recuperación, señalando que requiere práctica constante para mejorar su dicción

“Recomiendo la muerte a todo el mundo, hay que estar abusado y te vas al cielo y todo lo de aquí se resuelve. No, salí luego, luego, perdí el conocimiento porque me dieron algo a tomar para poderme hacer la resonancia magnética, nada más, un poquito el habla, pero son cosas que tienes que estar ensayando. Ensayando y tratando de pronunciar bien, que me cuesta a veces trabajo”, detalló la actriz.

¿Anel Noreña y su hija Marysol Sosa se reconciliaron?

Anel Noreña se refirió a la relación con su hija Marysol Sosa luego de las polémicas que surgieron en torno al control de la herencia de José José, fallecido el 28 de septiembre de 2019. Al ser cuestionada sobre su reconciliación, confirmó que actualmente se llevan bien: “Sí, claro”.

“Mi hija y mi hijo son los dos tesoros que pudo a mí dejarme”, comentó sobre Marysol Sosa y José Joel, los hijos que tuvo con José José.

Respecto a la ausencia de Marysol Sosa en el homenaje en memoria del cantante, explicó que no asistió porque sus hijos tenían actividades escolares.

En cuanto a Sara Sosa, señaló: “No tengo ningún contacto, no sé nada de ella, bastante tiene con lo que hizo” tras las polémicas en la muerte de José José.

