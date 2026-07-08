HOY anuncia muerte de querido cantante a los 29 años; revelan cómo fueron sus últimos momentos con vida

Horas después de compartir videos en redes sociales y convivir con sus seguidores, un querido cantante de regional mexicano perdió la vida a los 29 años. La noticia fue confirmada en el programa Hoy, donde revelaron detalles del caso que hoy mantiene abierta una investigación y tiene conmocionado al mundo de la música.

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Redes sociales

¿Qué muerte anunciaron en el programa Hoy este 7 de julio?

Durante la transmisión de Hoy, Lalo Salazar confirmó la muerte del cantante sinaloense y explicó que el crimen ocurrió durante la noche del domingo en Culiacán.

“Fue asesinado a tiros la noche del domingo Adán Rodríguez, exvocalista del grupo ‘Los nuevos rebeldes’ en Culiacán, Sinaloa”. Lalo Salazar

El conductor también compartió información preliminar sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque, señalando que el músico se encontraba cerca de su domicilio cuando fue sorprendido por hombres armados.

Lalo Salazar “La víctima de 29 años estaba en la entrada de su casa en el fraccionamiento Stanza Cantabria cuando hombres armados que viajaban en un vehículo le dispararon”.

Asimismo, detalló que la Fiscalía de Sinaloa ya trabaja en las investigaciones para esclarecer el caso.

“La Fiscalía estatal investiga el móvil de este homicidio, no hay personas detenidas”. Lalo Salazar

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles responsables ni sobre un móvil oficial del crimen

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¿Cómo fue el ataque armado en el que murió Adán Rodríguez en Culiacán?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque contra Adán Rodríguez ocurrió la noche del 5 de julio en el fraccionamiento Stanza Cantabria, ubicado al norte de Culiacán, Sinaloa.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones. Al lugar acudieron elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron al cantante con varias heridas de bala en la cochera de una vivienda.

Pese a los esfuerzos de los socorristas, el intérprete ya no presentaba signos vitales al momento de ser valorado. Horas después, familiares identificaron oficialmente a la víctima como José Adán Rodríguez Baldenegro, nombre real del artista.

Las investigaciones preliminares apuntan a que podría tratarse de un ataque directo. De manera extraoficial se ha mencionado que los agresores habrían llegado al lugar y escapado tras perpetrar la agresión, aunque las autoridades aún trabajan para confirmar todos los detalles.

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¿Cuál fue el último video que publicó Adán Rodríguez horas antes de ser asesinado?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras la muerte de Adán Rodríguez es que el cantante permaneció activo en sus redes sociales pocas horas antes del ataque.

En uno de sus últimos videos, compartió un recorrido por calles de Culiacán que lucían prácticamente vacías debido a que miles de personas seguían el partido de la Selección Mexicana.

Con el humor que solía caracterizarlo, expresó: “¿Hay alguien aquí con vida?... No hay nadie en la ciudad de Culiacán, todo mundo viendo el partido. Aquí vengo chicoteado a la casa a ver el partido”.

Más tarde, tras el resultado deportivo, volvió a dirigirse a sus seguidores y comentó: “Jugaron como nunca y perdieron como siempre, qué tristeza mi gente”.

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¿Quién era Adán Rodríguez y cuáles son sus canciones más conocidas?

Adán Rodríguez, también identificado artísticamente como Adán R, nació en Culiacán, Sinaloa, y desarrolló una carrera ligada al regional mexicano desde muy temprana edad. A lo largo de los años formó parte de diversas agrupaciones hasta consolidarse como vocalista de Los Nuevos Rebeldes, donde ganó reconocimiento entre el público del género.

En febrero de 2025 decidió separarse de la agrupación para iniciar una carrera como solista, proyecto en el que trabajaba activamente al momento de su muerte. Durante esta nueva etapa lanzó música propia y compartió diversos avances de sus producciones a través de redes sociales y plataformas digitales.

Entre las canciones más conocidas de Adán Rodríguez destacan:

El dorado fue cobre

A mi manera

El VIP

Coleccionando heridas

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