Bonnie Tyler: La historia detrás de ‘Total Eclipse of the Heart’, ¿amor perdido o una historia de vampiros?

El mundo del espectáculo se viste de luto ante la muerte de Bonnie Tyler, a los 75 años. Muchos recuerdan a la cantante por grandes éxitos como ‘Holding Out for Hero’ y ‘Don’t Turn Around’. Sin embargo, la canción que cambió su carrera para siempre fue ‘Total Eclipse of the Heart’.

Lanzado en 1983, lideró las listas de popularidad e incluso desplazó a ‘Billie Jean’, tema de Michael Jackson, también conocido como ‘el Rey del pop’. Te contamos el verdadero origen de este sencillo.

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Bonnie Tyler murió el miércoles 8 de julio / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de la cantante Bonnie Tyler, a los 75 años?

De acuerdo con un comunicado compartido por la familia, Bonnie Tyler murió durante la noche del pasado 8 de julio, en un hospital de Portugal. Sin querer dar mucha información, se mencionó que todo fue resultado de “una enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

“La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital de Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, indicaron.

Si bien no se tenía conocimiento de que estuviera lidiando con una afección crónica, se sabía que la cantante había enfrentado diversas complicaciones de salud en los últimos meses. Y es que se sometió a una cirugía por una perforación intestinal.

Fue justamente en mayo que su representante confirmó la noticia ante los medios de comunicación. En aquel entonces, aseguró que la operación fue todo un éxito y la celebridad estaba recuperándose.

“Lamentamos anunciar que Bonnie fue admitida en un hospital en Faro, Portugal, para una cirugía intestinal de emergencia. La operación salió bien y ahora se encuentra recuperándose”. Representante de Bonnie Tyler

No se dieron más detalles. Sin embargo, medios como TMZ reportaron que, supuestamente, había entrado en un “coma inducido” mientras se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se dijo que había despertado a mediados de junio, pero que estaba muy delicada de salud.

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La historia real detrás de ‘Total Eclipse of the Heart’, el mayor éxito de Bonnie Tyler

A más de 40 años de su lanzamiento, ‘Total Eclipse of the Heart’ de Bonnie Tyler sigue siendo un referente de la cultura pop. Se han hecho covers en la mayoría de los idiomas. De hecho, una de las artistas que interpretó este sencillo fue Yuridia.

Durante su paso por ‘La academia’, la mexicana interpretó una adaptación al español junto a Pato Borghetti, y fue muy aplaudida por ello.

Para sorpresa de muchos, el tema no fue compuesto por Tyler, sino por un hombre llamado Jim Steinman. En su momento, la artista le pidió a su disquera que lograra una colaboración entre ellos. El hombre aceptó debido a que veía un “potencial” en la voz de la mujer.

Steiman compartió en su momento que la canción se venía gestando desde finales de la época de los 60, cuando comenzó a escribir algunas estrofas. En aquel entonces, el proyecto no estaba muy claro y solo fueron inspiraciones del momento. No fue hasta los años 80 que se concretó.

Según él, el tema aborda el lado “más oscuro y obsesivo del amor”, definiéndolo como un “exorcismo con el que se puede bailar”. En su momento, la propia Tyler confirmó que el sencillo estaba contemplado para formar parte de la banda sonora de la cinta ‘Nosferatu’. Al final, esto no fue posible y llegó a manos de ella.

Bonnie Tyler y su canción ‘Eclipse total del amor’ / Redes sociales

¿Quiénes fueron las parejas de Bonnie Tyler?

Lejos de lo que se pudiera pensar, Bonnie Tyler solo tuvo una pareja conocida. Se trata de Robert Sullivan, un empresario inmobiliario y excampeón de judo. Se conocieron durante la época de los 70, justo antes de que ella se convirtiera en una cantante famosa.

Según declaraciones de la propia celebridad, el flechazo fue inmediato y se casaron en 1973. En su momento, intentaron tener hijos. No obstante, ella sufrió un aborto espontáneo al poco tiempo de su unión. Aunque trataron nuevamente, no funcionó, por lo que decidieron “respetar la decisión del destino”.

“Tengo cinco ahijados y 12 sobrinos nietos, así que no hay ausencia de hijos en mi vida”, declaró la intérprete hace algunos años.

En 2014, se dio a conocer que estaban en una crisis por una supuesta infidelidad de él con una fan de ella. Sin embargo, la famosa decidió perdonarlo.

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