Tras muerte de Yorgelys Delgado, su hermana jura con desgarrador mensaje proteger a su hija como si fuera suya

La tragedia que estremeció a Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio sigue dejando historias que han tocado el corazón de miles de personas. Luego de varios días de incertidumbre, la familia de Yorgelis Delgado, actriz, presentadora y bailarina venezolana, confirmó su muerte junto al de su madre, Gladys Escalona de Delgado.

Sin embargo, en medio del dolor por la pérdida de la querida integrante de El club de los tigritos, un mensaje familiar ha generado una fuerte reacción en redes sociales. Jorgelina Delgado, hermana de la actriz, le dedicó una emotiva despedida y realizó una promesa que involucra a la hija de 14 años que sobrevivió a la tragedia.

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Hallan sin vida a actriz Yorgelys Delgado y así quedó su edificio / Redes sociales

¿Cómo se confirmó la muerte de Yorgelis Delgado y su madre?

La muerte de Yorgelis Delgado fue dada a conocer por familiares mediante un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje agradecieron las muestras de cariño, solidaridad y oraciones recibidas durante los días de búsqueda, además de pedir respeto para enfrentar el proceso de duelo de manera privada.

“Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor y gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocimos”. Familia de Yorgelis Delgado

La familia también aprovechó el comunicado para recordar que existen otras personas desaparecidas y comunidades afectadas por el terremoto que continúan necesitando ayuda.

Familia de Yorgelis Delgado “Todavía hay familias esperando respuestas, personas desaparecidas, sobrevivientes que necesitan ayuda y comunidades enteras que siguen enfrentando las consecuencias de este terremoto”.

La confirmación llegó después de ocho largos días de labores de búsqueda y rescate, tiempo en el que familiares, autoridades y voluntarios lucharon por encontrar con vida a Yorgelis y a su madre.

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La familia de Yorgelis Delgado confirmo su muerte. / Redes sociales

¿Qué promesa le hizo la hermana de Yorgelis Delgado sobre la hija de la actriz?

Entre los numerosos mensajes de despedida que surgieron tras confirmarse la muerte de Yorgelis Delgado, uno de los más conmovedores fue el de su hermana Jorgelina.

Con palabras cargadas de dolor, la familiar dejó claro que asumirá un papel fundamental en la vida de la hija de la actriz venezolana, quien logró sobrevivir al colapso del edificio Coral Beach.

“Te llevaste la mitad de mi corazón. Voy a cuidar y a defender a (tu hija) como si fuera mi hija”. Jorgelina hermana de Yorgelis

Muchos usuarios destacaron la fortaleza de Jorgelina en uno de los momentos más difíciles de su vida, pues además de perder a su hermana también enfrentó la muerte de su madre.

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¿Quién fue Yorgelis Delgado, la actriz de El club de los tigritos?

Yorgelis Delgado fue una muy querida actriz, animadora y bailarina venezolana, icónica figura de la televisión infantil y juvenil en la década de los 90. El público la recuerda con enorme cariño como una de las “Tigritas” más carismáticas del programa El club de los tigritos de Venevisión. Gracias a su carisma, no fue el único proyecto.

Nubeluz (1995): Se desempeñó como parte del cuerpo de bailarinas del famoso formato peruano en su etapa venezolana.

Protagonizó éxitos de sintonía estrechamente ligados al fenómeno de la agrupación musical Salserín. Entre ellos la telenovela Entre tú y yo (1997), donde interpretó al recordado personaje de Fabiana, la película Salserín: La primera vez (1997), y las producciones De sol a sol (1996) y Jugando a ganar (1998).

