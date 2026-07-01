¿Actriz Yorgelys Delgado no murió tras terremoto en Venezuela? Habría esperanza entre los escombros

La muerte de la actriz Yorgelys Delgado se reportó tras el colapso de su edificio. Ahora, la hermana de la actriz venezolana salió a dar varios comunicados en los que pide ayuda para rescatar a la actriz de los escombros. Te contamos por qué se cree que Yorgelys podría estar viva y atrapada.

🇻🇪#AHORA - Helicóptero sobrevuela la Ciudad de La Guaira.



Increible la magnitud del desastre.pic.twitter.com/LWYBwOmQ4n — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

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¿Qué pasó con Yorgelys Delgado, actriz venezolana, tras el doble terremoto?

La muerte de Yorgelys se confirmó a través de periódicos locales y personas que viven fuera del país, pero que tenían familia en el edificio ‘Coral beach’, del estado La Guaira. En Instagram, una mujer de nombre Mariana Rodríguez,originaria del lugar, testificó que el edificio colapsó por completo y que su familia quedó atrapada.

Tras el siniestro, se reportó que Yorgelys había muerto junto a su madre, mientras que su esposo y su hija serían rescatados. Al momento se desconoce si esto último ocurrió.

foto de Yorgelys Delgado con inscripción de desaparecida y testigo que publicó fotos de edificio colapsado / Redes sociales

La familia de Yorgelys declaró a la actriz en calidad de desaparecida y al ser una persona famosa, se corrió la noticia primero de su desaparición y después de su presunta muerte tras fotos devastadoras del residencial ‘Coral beach’.

Así quedó el edificio Coral Beach donde vivió Yorgelys Delgado / Redes sociales

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¿Yorgelys Delgado está viva entre los escombros? Piden ayuda para rescate

A una semana del colapso de ‘Coral beach’ y de su presunta muerte, un hombre identificado como René Velazco asegura que “probablemente Yorgeys Delgado y otras personas se encuentran en una zona de difícil acceso”. Esto dijo René:

En el edificIo de la familia de Yorgelys, ‘Coral beach’, ya han sido avistadas dos personas en una zona del edificio a la que es muy difícil acceder (...). De verdad se necesita maquinaria pesada (...) cada minuto cuenta(...). La familia de Yorgelys y otras personas están probablemente en una zona donde se necesita maquinaria pesada, vengo de parte de su familia René Velazco

Además, a través de René, se ha difundido un comunicado, que presuntamente escribió la hermana de la actriz, en el que pide evitar la difusión de información falsa sobre la presunta muerte de Delgado.

Comunicado de la familia de Yorgelys donde se pide que no se difunda información falsa sobre su presunta muerte / Redes sociales

En otros comunicados, como el del martes 30 de junio, René actualiza el estado de rescate y dijo que debido a que la zona en la que estaría Yorgelys es muy frágil ya no se requeriría equipo pesado, pues la estructura podría colapsar. Sin embargo, solicitó la ayuda de rescatistas que cuenten con el conocimiento y el equipo adecuados para acceder a esa zona.

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