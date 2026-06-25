Gaby Spanic, entre lágrimas, pide ayuda tras doble terremoto en Venezuela: “Oremos por Venezuela y el mundo”

La noticia que ha sacudido al mundo en las últimas 24 horas es el doble terremoto que azotó a Venezuela la tarde de ayer miércoles 24 de junio, que ha dejado hasta el momento un saldo de al menos 188 muertos y miles de heridos.

Diversas personalidades del medio artístico han expresado su preocupación ante este desastre que cambió la vida de millones de personas. Entre ellas, la actriz venezolana Gaby Spanic, quien se ha mantenido activa en redes sociales solicitando apoyo para las víctimas.

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¿Qué se sabe sobre los terremotos en Venezuela?

El país caribeño vive uno de los capítulos más oscuros de su historia luego de ser sacudido por un fenómeno conocido como “doblete sísmico”, que son dos terremotos casi simultáneos de magnitud 7.2 y 7.5 que causaron graves daños en Caracas y ciudades aledañas.

En el más reciente reporte de las autoridades venezolanas, se dio un balance de 188 personas fallecidas, más de mil 500 heridos y múltiples desaparecidos bajo los escombros. Ante la emergencia, naciones como México, Estados Unidos, Francia y Ecuador ya han alzado la mano para enviar rescatistas y miles de dólares en ayuda humanitaria.

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El doblete sísmico en Venezuela ha cobrado al menos 188 vidas / Redes sociales

¿Qué dijo Gaby Spanic sobre los terremotos en Venezuela?

La reconocida villana de las telenovelas mexicanas expuso en su Instagram que se encuentra completamente devastada por la situación que atraviesa su país. A través de sus historias, Spanic ha compartido publicaciones en las que se solicita ayuda o se envían mensajes de solidaridad para toda la nación venezolana.

Conmovida, la actriz reveló que ha podido comunicarse con algunos compatriotas que lo perdieron todo.

“Ha sido un desastre natural muy fuerte. Veo imágenes, escucho, observo y hablo con muchos hermanos venezolanos; ha sido muy duro”, expresó.

La actriz mostró su desesperación ya que considera que su país no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar una tragedia de tal magnitud.

“Todo lo que le está pasando a mi país es terrible. Venezuela no está preparada para este tipo de desgracias…” Gaby Spanic

La actriz rompió en llanto mientras pedía ayuda urgente para su país / IG: @gabyspanictv

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¿Qué ayuda humanitaria pidió Gaby Spanic para Venezuela?

La protagonista de “La usurpadora” y “Soy tu dueña” pidió con urgencia que envíen a Venezuela medicamentos, herramientas e insumos para los equipos de emergencia que se encuentran en las labores de rescate de los afectados; tomando en cuenta que su país atraviesa por una profunda crisis socioeconómica que limita el acceso a este tipo de recursos.

Al momento, otras personalidades del medio se han unido para pedir ayuda en redes sociales ante esta terrible tragedia. Incluso, el futbolista Lucas Trejo también pidió apoyo para encontrar a su familia que se encontraba en Playa Grande.

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