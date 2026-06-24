La Divaza reaparece tras doble terremoto en Venezuela, ¿estuvo en riesgo? Lanza mensaje: “Qué dolor”

Hace algunas horas, Venezuela vivió dos fuertes terremotos. Según reportes oficiales, el primero fue de 7.2 y el segundo de 7.5. El epicentro fue cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas. En las imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver la caída y el daño en varios edificios. También se habla de gente desaparecida.

Uno de los primeros creadores en pronunciarse fue ‘la Divaza’, quien en su momento no pudo entrar a ese país a despedirse de su mamá. Lanzó un contundente mensaje. Te contamos lo que dijo.

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La Divaza se pronuncia ante el doble terremoto de Venezuela / Redes sociales

¿Cómo fueron los terremotos de este miércoles 24 de junio en Venezuela?

Los terremotos de Venezuela ocurrieron durante la tarde de este miércoles 24 de junio. De acuerdo con el Ministro del Interior de Venezuela, los estados más afectados fueron Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, La Guaira y Caracas.

Actualmente, las autoridades siguen las labores de búsqueda en los edificios derrumbados. Se ha alertado de que podría haber víctimas mortales. En tanto que la presidenta del país, Delcy Rodríguez, activó el protocolo de “Estado Mayor” y suspendió todas las actividades de mañana, 25 de junio.

También les ha dicho a los ciudadanos que desalojen sus casas, en caso de que estas muestren algún daño estructural. Anunció el cierre del aeropuerto de Caracas y le pidió a todos los trabajadores del sector salud que ayudaran a los heridos.

A modo de prevención, suspendió los servicios de gas doméstico. De igual forma, le ha suplicado a la sociedad mantener la calma y ha aplaudido la solidaridad de otros países como Estados Unidos, México y Turquía, entre otros.

Por otra parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) ha alertado lo siguiente: “Es posible que este terremoto produzca olas de tsunami peligrosas a menos de 300 km del epicentro”.

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La Divaza reacciona al doble temblor en Venezuela

Como se sabe, ‘la Divaza’ dejó Venezuela hace ya varios años. En 2025, intentó ingresar nuevamente para despedirse de su mamá. No obstante, no lo logró. Pese a esto, siempre se ha mostrado preocupado por su país.

Aunque actualmente está en México, el influencer se solidarizó con sus compatriotas. A través de redes sociales, lanzó un mensaje lleno de buenos deseos para que los venezolanos afectados puedan reunirse con sus familiares.

“Qué dolor ver las imágenes del terremoto y todo lo que están viviendo tantas familias. Espero de corazón que quienes estén desaparecidos puedan ser encontrados y que los heridos reciban ayuda cuanto antes”. La Divaza

También mostró algunas imágenes de cómo quedaron los edificios aledaños al epicentro. Asimismo, promocionó un servicio que está dando viajes gratis a los hospitales más cercanos.

La Divaza lanza mensaje tras doble temblor en Venezuela / Redes sociales

¿Quién es ‘la Divaza’ y por qué no ha podido entrar a Venezuela?

Pedro Luís João Figueira Álvarez, mejor conocido como ‘la Divaza’, es un creador de contenido, cantante y actor venezolano. Actualmente tiene 28 años. Comenzó su carrera en internet a finales de 2012, compartiendo videos sobre su país.

En 2015, se declaró abiertamente gay. Con el paso de los años, se le ha visto en diversos realities como ‘La venganza de los ex’ y ‘La casa de los famosos’. En su momento, tuvo que mudarse de Venezuela.

Desde que se fue, no ha podido regresar debido a los problemas que tuvo por los comentarios que hizo sobre el gobierno.

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