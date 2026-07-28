Terremoto de 7.1 en Japón sorprende a Werevertumorro; el youtuber revela cómo se encuentra ¿Está bien?

Mientras medio mundo se enteraba de que un fuerte terremoto había sacudido el sur de Japón, los fans de Werevertumorro entraron en pánico al recordar algo: el youtuber está justo ahí, de vacaciones. Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes preguntando por su seguridad, y el propio creador de contenido no se quedó callado.

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¿Cómo está Werevertumorro tras el terremoto de 7.1 en Japón?

Gabriel Montiel, uno de los youtubers más populares de México, utilizó sus historias de Instagram para tranquilizar a quienes le enviaron mensajes preocupados por la situación que vive Japón tras el potente sismo.

Horas antes del movimiento telúrico, el creador de contenido había compartido fotografías y videos de varios destinos turísticos que visita junto a su pareja durante sus vacaciones en Japón. Por ello, miles de seguidores comenzaron a preguntarse si se encontraba cerca de la zona afectada.

Ante las dudas, Werevertumorro publicó un breve mensaje en redes sociales y aseguró que el terremoto ocurrió a una gran distancia del lugar donde está hospedado.

“Todo chido donde estoy para los que preguntan por el terremoto... fue muy, muy lejos de donde estoy”. Werevertumorro

Sus palabras tranquilizaron a buena parte de su comunidad.

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¿Qué pasó en Japón durante el terremoto de magnitud 7.1?

El terremoto de magnitud 7.1 se registró la tarde del 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, al sur de Japón. El sismo alcanzó el nivel máximo 7 en la escala japonesa de intensidad sísmica Shindo, una de las mediciones más importantes del país para evaluar el impacto de este tipo de fenómenos.

Tras el movimiento telúrico, las autoridades emitieron una alerta de tsunami que posteriormente fue retirada. Sin embargo, el terremoto sí provocó importantes daños en infraestructura, afectaciones en el transporte público y cortes de energía eléctrica en distintos puntos de la región.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron incendios, carreteras agrietadas, viviendas colapsadas y daños en edificios históricos como el famoso Castillo de Kumamoto. También se suspendieron servicios ferroviarios para realizar inspecciones de seguridad.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que los equipos de emergencia y rescate trabajan para determinar la magnitud total de los daños humanos y materiales ocasionados por el terremoto

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¿Cuántos muertos y heridos dejó el terremoto en Japón el 28 de julio de 2026?

Los reportes preliminares indican que el terremoto dejó al menos una persona fallecida y decenas de heridos. Diversos medios locales señalaron que entre 50 y 100 personas han requerido atención médica tras el sismo.

Además, las autoridades investigan la situación en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, donde una explosión y el colapso parcial de una estructura provocaron momentos de tensión. Se informó que varias personas quedaron atrapadas y equipos de rescate fueron desplegados de inmediato para buscar sobrevivientes entre los escombros.

Redes sociales

¿Quién es Werevertumorro, el influencer que preocupó a sus fans en Japón?

Werevertumorro, cuyo nombre real es Gabriel Montiel Gutiérrez, es considerado uno de los pioneros de YouTube en México y Latinoamérica. Su popularidad comenzó en 2007 gracias a videos de comedia, sketches y parodias que rápidamente conectaron con millones de jóvenes.

Durante la década de 2010 se convirtió en una de las figuras más importantes del Internet en habla hispana gracias a proyectos como el Werever Crew, alcanzando una enorme presencia digital.

Además de crear contenido de entretenimiento, Gabriel Montiel ha incursionado en podcasts, programas deportivos y colaboraciones con distintos creadores de contenido. También es hermano de Alex Montiel, conocido por interpretar al popular personaje de El escorpión dorado.