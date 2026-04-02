¿Wereverwero y Danyan Cat se divorcian? Ella es acusada de infidelidad tras comprometedora FOTO

Ricardo Ortiz, mejor conocido en redes sociales como Wereverwero, está en el ojo del huracán. Y es que ha circulado que, presuntamente, su esposa, Danyan Cat, le estaría siendo infiel. Incluso, se viralizó un video que lo comprobaría. ¿Se divorcian? Esto es lo que se sabe.

Wereverwero y su esposa / Redes sociales

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¿Quién es Ricardo Ortiz ‘Wereverwero’ y cuándo se casó?

Ricardo Ortiz, nombre real de ‘Wereverwero’, es un influencer mexicano que se hizo conocido por formar parte del famoso ‘Werevertumorro crew’. Actualmente tiene 36 años e inició su carrera en redes sociales en 2014, cuando tenía aproximadamente 25 años.

Es considerado como una de las figuras más influyentes del internet en México. En los últimos años, se ha dedicado más a realizar transmisiones en vivo a través de sus diversas plataformas, las cuales superan el millón de seguidores.

Se casó en 2023 con Daniela Camacho García, conocida como ‘Danyan Cat’, otra creadora de contenido, tras tres años de noviazgo.

El evento se realizó en Cancún y asistieron muchas celebridades digitales de renombre, incluyendo a la mayoría de sus antiguos compañeros del conocido ‘W2M Crew’. Algunos de los invitados fueron Aarón Mercury y Carolina Díaz.

Hasta antes del escándalo de infidelidad, se mostraban como una pareja muy estable y enamorada. De hecho, su último post juntos en Instagram fue hace menos de una semana. Dicha publicación era un video de un viaje reciente que hicieron.

Wereverwero y su esposa / Redes sociales

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¿Danyan Cat presuntamente le estaría siendo infiel a su esposo, Wereverwero?

A través de redes sociales, se ha viralizado una reciente historia de Instagram que compartió Danyan Cat desde un antro. Aparentemente, la creadora de contenido estaba disfrutando de una salida con sus amigas.

Lo que llamó la atención del post fue el acercamiento que tuvo con un hombre misterioso. Se puede observar cómo el sujeto la abraza por la espalda y le da un aparente “arrimón”, lo que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Al parecer, la influencer borró el material casi de forma inmediata. No obstante, los internautas se encargaron de “rescatarlo” y mostrarlo en diversas plataformas. Toda esta situación ha generado muchas opiniones divididas.

Algunos internautas afirman que la mujer no estaba haciendo “nada malo” y que probablemente el hombre solo era su amigo, mientras que otros consideran que sería la prueba suficiente de que ella presuntamente le estaría siendo infiel a su esposo.

Wereverwero y su esposa / Redes sociales

¿Qué han dicho Wereverwero y Danyan Cat sobre su presunto divorcio?

Hasta el momento, Wereverwero y Danyan Cat no se han pronunciado de forma oficial ante el escándalo de presunta infidelidad y posible divorcio. No obstante, compartieron un video que, para muchos, podría ser su postura ante la situación.

En dicho clip, se les puede ver comiendo y disfrutando de sus vacaciones mientras niegan haber escuchado “lo que se dice de ellos”. Para sus fans, fue interpretado como una forma de decir que no les interesan los rumores maliciosos.

Pese a esto, los internautas continúan debatiendo el tema. Muchos han llamado “cornudo” a ‘Wereverwero’, mientras que a Danyan Cat la han calificado de “prostituta”.

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