Confirman muerte de la actriz Yorgelis Delgado y su madre tras los terremotos en Venezuela; lanzan comunicado

El doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio sigue cobrando vidas. Después de días de incertidumbre por el paradero y supuesta muerte de la actriz Yorgelis Delgado, su familia finalmente confirmó la lamentable noticia. Ella falleció.

Fueron ocho días de búsqueda en los escombros, con el objetivo de encontrar con vida a Yorgelis y su madre, que habían sido reportadas como desaparecidas tras el terremoto. Sin embargo, la situación derivó a una pérdida más de esta tragedia.

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Yorgelis Delgado / Redes sociales

Así confirmaron la muerte de Yorgelys Delgado y su madre

La noticia del fallecimiento de Yorgelis y su madre, Gladys Escalona de Delgado, fue confirmada por su familia por medio de un comunicado en redes sociales.

En la esquela, los familiares compartieron mensajes de agradecimiento por las muestras de apoyo, oraciones y cariño que recibieron durante los días de búsqueda. Asimismo, pidieron respeto y que les permitan vivir este doloroso proceso en privacidad.

“Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor y gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocimos” Comunicado de la muerte de Gladys y Yorgelis

La familia también pidió que la ayuda no se detenga y continúen con la búsqueda y rescate de familias que aún buscan a familiares.

“Todavía hay familias esperando respuestas, personas desaparecidas, sobrevivientes que necesitan ayuda y comunidades enteras que siguen enfrentando las consecuencias de este terremoto” Familia de Yorgelis Delgado

La familia de Yorgelis confirmó su muerte. / Redes sociales

¿Por qué hubo confusión sobre la muerte de Yorgelys Delgado?

El caso de Yorgelys Delgado fue distinto al de otras víctimas, ya que durante varios días existieron versiones contradictorias sobre su paradero y su estado de salud.

En un principio, diversos reportes aseguraban que la actriz y su madre habían fallecido a causa del derrumbe del edificio residencial ‘Coral Beach’. Sin embargo, poco después, una persona que se identificó como René Delgado, emitió un comunicado en el que informó que ambas podrían encontrarse en una zona de difícil acceso, lo que abrió la esperanza de que siguieran con vida.

Días más tarde, el 30 de junio, René solicitó apoyo con equipos especializados de rescate, explicando que el área donde presuntamente se encontraban era frágil y maniobras con objetos o maquinaria pesada, podrían causar un colapso.

La incertidumbre terminó este viernes 3 de julio, cuando finalmente se confirmó el fallecimiento de Yorgelys Delgado y su madre, poniendo fin a varios días de búsqueda.

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¿Qué otros famosos murieron por el doble terremoto en Venezuela?

La situación en Venezuela desde el primer momento fue trágica, pues las cifras actualizadas de las autoridades indican, hasta ahora, un total de 2 mil 645 personas fallecidas y 12 mil 666 heridas.

Entre las personas que lamentablemente perdieron la vida, se encuentran personalidades del espectáculo venezolano:

Los miembros de la banda ‘Van Der Dijs': Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault.

Miss Orlando 2025, Skarlent Rodríguez

El DJ Marlon Pérez junto a su esposa Alexandra Malean.

La actriz y comediante venezolana Gabriela Fleritt.

Jair Orquendo

Henry Sarmiento, maquillista de famosos.

El futbolista Yimvert Berroterán

A esta lista también se suman la influencer Bárbara Celeste y su hija, cuyo fallecimiento fue confirmado el 3 de julio.

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