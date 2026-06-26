Muere actriz venezolana, Yorgelys Delgado, tras violentos sismos en La Guaira, así quedaron los escombros, FOTO

Muere Yorgelys Delgado, actriz y animadora venezolana reconocida por participar en el programa infantil ‘El club de los tigritos’. Su cuerpo fue hallado sin vida después de los dos terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio.

Yorgelys Delgado falleció a los 43 años y su fama en ‘el club de los tigritos’ marcó a una generación a nivel nacional durante los años noventa y los comienzos del 2000.

Así era la Guaira, ciudad de Yorgelys Delgado antes de doble terremoto de 2026 / Redes sociales

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¿Qué está pasando en La Guaira?

Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, pues dos sismos de gran potencia sacudieron el país, uno tras otro, el 24 de junio.

La Guaira es una línea costera de Venezuela considerada zona de desastre; varios edificios colapsaron en su totalidad, entre ellos el de Coral Beach y uno de los hoteles más importantes de la ciudad.

Se reporta que los habitantes de La Guaira sufren de escasa electricidad y el aeropuerto permanece cerrado, según un periódico internacional. Varios videos muestran cómo los edificios caen mientras la gente huye y se esparce el terror.

🇻🇪#AHORA - Helicóptero sobrevuela la Ciudad de La Guaira.



Increible la magnitud del desastre.pic.twitter.com/LWYBwOmQ4n — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

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¿Cómo hallaron el cuerpo de la actriz Yorgelys Delgado?

El nombre de Yorgelys Delgado se publicó en fichas de desaparición en redes sociales. Sus familiares denunciaron su ausencia y vecinos y allegados reportaron la trágica muerte.

Una fuente reconocida como ‘Mariana Rodríguez’ sería una de las personas que identificaron la muerte de la actriz en la red social Instagram, tras reportar que su edificio colapsó.

El cuerpo de Yorgelys Delgado sería rescatado en su zona de residencia ‘La Guaira’. La actriz residía en el edificio Coral Beach, un residencial frente a la playa, que terminó por colapsar; dentro quedaron atrapados su madre, su esposo y su hija.

La madre de Yorgelys también habría muerto con ella en el terremoto. El esposo de Yorgelys sería rescatado con vida de la zona de desastre.

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¿Cómo quedó el edificio Coral Beach donde murió Yorgelys Delgado?

Mariana Rodríguez compartió fotografías del edificio residencial donde viviría Yorgelys Delgado. El edificio muestra que colapsó hacia un lado y se aprecia que es una pérdida total.

Así quedó el edificio Coral Beach donde vivió Yorgelys Delgado / redes sociales

Circulan varias fotografías de La Guaira, la zona de mayor desastre en Venezuela. Más personas se han encontrado con vida entre los escombros. Las fichas de desaparición continúan circulando por redes sociales y Alejandro Conejero dice en redes sociales: “Sigo viendo las imágenes de cientos de desaparecidos, de edificios en ruinas, y la angustia me destroza por dentro”.

Los sismos que azotaron Venezuela se registraron de 7.5 y 7.2 al centro del país. Ánguela Aguilar, Ricky Martin, Danny Ocean, entre otros famosos, se han pronunciado al respecto con mensajes de solidaridad a la tragedia de Venezuela.