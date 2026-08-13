Filtran FOTOS del funeral de integrante de Despierta América: ¡Así lo despidieron sus compañeros!

Hace unos días se confirmó la muerte de un integrante y periodista de espectáculos de Despierta América, quien falleciera tras una grave complicación de salud. Ahora, filtraron las imágenes de su funeral. Te mostramos cómo lo despidieron.

Funeral de integrante de Despierta América / Redes sociales

¿Qué integrante de Despierta América murió recientemente?

A inicios de este mes de agosto de 2026, el programa Despierta América anunció la muerte del reportero y periodista de espectáculos: Ángel de los Santos.

Recibimos con mucho dolor la noticia de tu partida, querido Ángel de los Santos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz. Despierta América

La noticia causó gran impacto entre sus compañeros, quienes le dedicaron miles de mensajes de cariño y reconocimiento. Más allá de su trabajo en la comunicación, destacaron su calidad humana.

Según Javier Ceriani, De los Santos tenía un grave problema de salud en el riñón:

Se fue dormido, luego de ocho horas su hermano llega a su casa y llama a los paramédicos (...) cuando los paramédicos llegaron, le dijeron que no pudieron reanimarlo porque ya llevaba ocho horas muerto. Tenía una enfermedad en los riñones que no logró superar nunca. Javier Ceriani

El conductor recordó que la última ocasión en que estuvo con él pudo notar que se encontraba debilitado, debido a las frecuentes sesiones de diálisis a las que tenía que someterse casi diariamente.

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Ángel de los Santos, periodista fallecido de Despierta América / Redes sociales

Así fue el funeral del periodista de Despierta América, Ángel de los Santos

Este jueves 13 de agosto se compartieron imágenes del funeral del periodista Ángel de los Santos, lugar que reunió a compañeros y colegas del ámbito.

Según el video filtrado, la cantante mexicana Marisela estuvo presente en la despedida de Ángel, pues según su testimonio, eran grandes amigos y se mensajeaban en varias ocasiones:

Angelito y yo hablábamos por teléfono mucho y decíamos un montón de desma... Lo voy a extrañar porque era una persona muy sincera, muy bella, un amigo de muchos, muchos años. Marisela

Ángel de los Santos tenía una trayectoria de más de 25 años en la industria, por lo que su muerte ha golpeado a diferentes personas.

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@famososunivision Despiden a querido exintegrante de Despierta América con emotivos mensajes. Ángel de los Santos tenía más de 25 años de trayectoria QEPD DespiertaAmérica ÁngelDeLosSantos Periodismo Homenaje Televisión Emotivo Despedida Legado Trayectoria Viral famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora Editorial ♬ Last Hope (Slowed + Reverb) - Steve Ralph

¿Quién era Ángel de los Santos y cuál fue su trayectoria en televisión?

Ángel de los Santos forjó una destacada trayectoria en el periodismo de espectáculos en Estados Unidos, donde logró ganarse un lugar entre el público hispanohablante y convertirse en un rostro reconocido de la televisión.

A lo largo de su carrera, formó parte de reconocidos espacios dedicados a la farándula, entre ellos:



Despierta América,

Escándalo TV,

La Tijera y,

y, La Tómbola.

Durante sus últimos años, incursionó en el ámbito digital con su canal de YouTube El precio de la fama, proyecto dedicado a compartir noticias y contenidos relacionados con el entretenimiento y la farándula, el cual, llegó a superar los 150 mil suscriptores.

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