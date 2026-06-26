Famosos hallados sin vida en Venezuela tras los sismos: ¿Quiénes son las víctimas?

Dos sismos en Venezuela desataron caos, dolor y pérdidas irreparables. Entre los escombros no solo quedaron hogares, también se apagaron vidas conocidas del entretenimiento, dejando una herida profunda que hoy comienza a contar sus historias más tristes.

Muere esposa de futbolista tras terremoto en Venezuela. / Redes sociales

¿Qué pasó en los sismos en Venezuela y cuántas víctimas dejó la tragedia?

Los sismos en Venezuela del pasado 24 de junio han marcado un antes y un después en el país. Con magnitudes de 7.1 y 7.5 grados, los movimientos telúricos sorprendieron a miles de personas, provocando el colapso de edificios, pérdidas materiales millonarias y, lo más doloroso, cientos de muertes.

De acuerdo con reportes oficiales, la tragedia dejó al menos 589 personas fallecidas y miles de heridos. La emergencia, que afectó principalmente zonas como La Guaira, también golpeó fuerte al mundo del espectáculo venezolano, donde varias figuras conocidas perdieron la vida.

“En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas”, declaró Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país. Sin embargo, otras cifras elevan el número de lesionados a más de 4 mil, lo que refleja la magnitud del desastre.

Mira: Terremoto en Venezuela: Laura Flores, Geraldine Bazán, Ricky Martín y más famosos envían mensajes de ayuda

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela



Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

¿Cómo murió la actriz Yorgelis Delgado tras el sismo en Venezuela?

Uno de los nombres que más ha impactado es el de Yorgelis Delgado, actriz y modelo recordada por su participación en El club de los tigritos. La famosa, de 44 años, quedó atrapada entre los escombros luego de que el edificio donde vivía colapsara.

En un inicio fue reportada como desaparecida junto a su madre, mientras que su esposo y su hija lograron ser rescatados con vida. Horas después, medios locales confirmaron la peor noticia: la actriz había fallecido a consecuencia del derrumbe.

La tragedia se volvió aún más devastadora al confirmarse que su madre también murió en el lugar. Yorgelis Delgado quedó atrapada junto a toda su familia durante el colapso, dejando una historia que ha conmovido a miles de seguidores.

Mira: ¿Mhoni Vidente predijo los terremotos en Venezuela y el triunfo de México en el Mundial 2026? Esto fue lo que

¿Quiénes eran los integrantes de Van Der Dijs que murieron en el desastre?

Otra de las pérdidas que ha sacudido a la escena musical es la de la banda Van Der Dijs, un proyecto emergente que comenzaba a ganar fuerza en el país. Sus integrantes, Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault, murieron tras quedar sepultados.

El grupo, que apenas tenía dos años de trayectoria, había logrado posicionarse en el circuito underground venezolano con una propuesta que mezclaba rap, metal y nu-metal, destacando su estilo fresco y arriesgado.

Canciones como “15 minutos”, “Venpaka” y “¿Dónde están?” comenzaron a viralizarse entre los fans del género, llevándolos incluso a presentarse en espacios importantes como el Festival Nuevas Bandas.

Una semana antes de la tragedia, la agrupación había ofrecido un show en la Sala Experimental de Venezuela. Nadie imaginaba que sería una de sus últimas presentaciones.

Lee: ¿Mhoni Vidente predijo los terremotos en Venezuela y el triunfo de México en el Mundial 2026? Esto fue lo que

¿Qué se sabe de la muerte del DJ Marlon y su esposa embarazada?

El mundo de la música electrónica también está de luto tras la muerte de Marlon Pérez, conocido DJ venezolano. El artista falleció junto a su esposa, Alexandra Melean, quien además estaba embarazada, lo que ha intensificado la tristeza alrededor de su historia.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida, entre ellos el del usuario Albert Barbers, quien escribió:

“Descansa en paz, Marlon Pérez. La movida electrónica está de luto y Venezuela también”. Albert Barbers

Por ahora y lamentablemente el número de muertes y de heridos sigue aumentando tras los dos sismos y sus réplicas en Venezuela, agravando la magnitud de la tragedia.