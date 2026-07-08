Luto en la música: Muere la hermana de Johnny Laboriel, prionera del rock mexicano, a los 81 años

La música continúa de luto. Apenas un día después de darse a conocer la muerte del músico veracruzano Baldomero Escribano, el mundo artístico vuelve a despedir a otra de sus figuras.

Este miércoles se confirmó la muerte de la actriz Ella Laboriel, una de las primeras voces femeninas del ‘Rock and Roll’ en México y hermana del icónico Johnny Laboriel. La familia confirmó la muerte y personalidades del espectáculo ya externaron sus condolencias. ¿De qué murió? Aquí te contamos.

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¿De qué murió Ella Laboriel, hermana de Johnny Laboriel?

La información sobre la muerte de Ella Laboriel trascendió a partir de esta mañana en redes sociales. Pero, horas más tarde, instituciones como la Asociación Nacional de Actores y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México compartieron la esquela, confirmando la noticia y lamentando la pérdida.

Aunque la familia Laboriel hasta el momento no ha emitido un comunicado oficial, se reporta que la actriz presuntamente murió por complicaciones respiratorias; a causa del enfisema pulmonar y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que le fueron diagnosticados en el 2001.

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La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx ) lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Ella Laboriel, figura fundamental de la música y la cultura en nuestro país.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la… pic.twitter.com/zww6sqIgmx — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) July 8, 2026

Ella Laboriel / Redes sociales

¿Quién fue Ella Laboriel y por qué es considerada una figura de la música?

Esperanza Laboriel López, mejor conocida como Ella o Ela Laboriel nació en la Ciudad de México en 1949 y fue integrante de una de las familias más reconocidas en el espectáculo mexicano.

La carrera artística de Ella comenzó a temprana edad, participó en programas de radio y en los años 60 ganó popularidad con el trío ‘Las Yolis’, que la colocó como una de las primeras voces femeninas del ‘Rock & Roll’ en México.

Fuera de la música, incursionó en la actuación, en producciones como ‘Blue Demon: El destructor de espías’ y telenovelas para la televisión mexicana.

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Ella Laboriel / Redes sociales

La dinastía Laboriel y su influencia en el mundo de la música

El apellido Laboriel es universalmetne conocido en el mundo artístico. Sin duda, el más recordado entre el público mexicano es Johnny. Sin embargo, sus integrantes han obtenido logros importantes en la industria.

Los papás de Ella y Johnny, los señores Juan José Laboriel y Francisca López de Laboriel, también fueron artistas.

El integrante más reconocido de la familia Laboriel es Abraham, quien fue catalogado como uno de los mejores bajistas del mundo y ha colaborado con estrellas como Michael Jackson, Madonna, Stevie Wonder y Luis Miguel.

Su hijo, Abe, sobrino de Johnny y Ella siguió sus pasos en la música y se convirtió en un destacado baterista, llegando a los escenarios con Paul McCartney.

La muerte de Ella Laboriel se suma a una semana marcada por las pérdidas en el mundo de la música. También se dio a conocer el asesinato del exvocalista de la agrupación Los Nuevos Rebeldes.

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