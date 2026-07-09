Muere Bonnie Tyler a los 75 años, la voz de ‘Eclipse total del amor’

El mundo de la música está de luto. La mañana de este jueves 9 de julio se confirmó la muerte de la cantante galesa, Bonnie Tyler; intérprete del clásico del pop ‘Total Eclipse of the Heart’ que marcó a toda una generación, luego de permanecer en coma por varios días.

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Bonnie Tyler / Redes sociales

¿De qué murió Bonnie Tyler hoy, 9 de julio?

La noticia fue confirmada por su familia con un breve comunicado en sus redes sociales, en el que brindaron detalles sobre su fallecimiento.

Bonnie Tyler murió “inesperadamente” la noche del miércoles mientras estaba internada en un hospital en Faro, Portugal; donde tenía una residencia y recibía tratamiento tras sufrir complicaciones en su salud.

“La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital de Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada.” Familia de Bonnie Tyler

Aunque la cantante no sufría de alguna enfermedad crónica o padecimiento que esté relacionado con su muerte, sus últimos meses estuvieron marcados por complicaciones después de una intervención quirúrgica por una perforación intestinal.

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¿Cómo fueron los últimos meses de vida de Bonnie Tyler?

Según reportaron medios locales, la cantante ingresó al hospital en los primeros días de mayo a causa de un intenso dolor abdominal, que en un inicio, los médicos no lograban determinar su origen.

Después de eso, entró al quirófano tras detectarse que sufría una perforación abdominal que requería intervención urgente. Luego de este procedimiento, se informó que todo había salido bien y aunque Bonnie estaba delicada, seguiría recuperándose.

Sin embargo, unos días más tarde comenzaron las complicaciones, por lo que los médicos a cargo tomaron la decisión de inducirle un coma para estabilizarla.

De acuerdo con reportes, en el mes de junio despertó del coma, aunque seguía “muy enferma” y necesitaría tiempo para recuperarse en el área de cuidados intensivos.

Las presentaciones que tenía programadas para los próximos meses fueron pospuestas, pues aún existía optimismo en que se recuperara y volviera a los escenarios.

Esa fue la última actualización sobre su estado de salud, hasta la confirmación de su muerte la noche del 8 de julio.

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Bonnie Tyler estuvo en coma inducido luego de complicaciones por una cirugía abdominal / IG: Bonnie Tyler

La carrera de Bonnie Tyler y su legado en la música

La carrera artística de Gaynor Hopkins (su nombre real) inició en la década de los 60, cuando participó en concursos de talentos y comenzó a abrirse paso en la industria musical.

No fue hasta 1975 cuando firmó su primer contrato discográfico y para su etapa profesional, recopiló nombres bíblicos, de los que surgió uno que quedaría escrito en los libros de historia: Bonnie Tyler.

Saltó a la fama mundial en los años 80 con el clásico del pop ‘Total Eclipse of the Heart’, tema que la colocó en la cima de las listas de popularidad y que, al día de hoy, supera las mil millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Esta canción le valió tres nominaciones al Grammy y en 2023 un nombramiento como Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música.

El legado de Bonnie y ‘Total Eclipse of the Heart’ cruzó las fronteras de la música, pues llegó a ser parte de la cultura popular como banda sonora de series y películas como ‘Glee’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Futurama’, ‘Urban Legend’, entre otras producciones.

Otro tema que colocó a la intérprete como un referente en la historia de la música es ‘Holding Out for A Hero’, que llegó a las nuevas generaciones luego de sus versiones en ‘Shrek 2' con la voz de Simone Brook, en ‘Euphoria’, ‘Glee’ y más producciones en cine y televisión.

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