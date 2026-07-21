Bebeshita reaparece tras cirugía de implantes y lanza inesperada queja: “Mi enfermera se durmió”

La influencer y conductora mexicana Bebeshita, volvió a redes sociales después de someterse a una nueva cirugía para corregir complicaciones derivadas de antiguos implantes mamarios. Aunque aseguró encontrarse fuera de peligro, compartió un preocupante mensaje sobre su recuperación, reveló que se sentía mal físicamente y hasta bromeó con que su enfermera se había quedado dormida mientras enfrentaba una complicada primera noche postoperatoria.

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La Bebeshita / Redes sociales

¿Por qué Bebeshita fue operada nuevamente? La influencer revela problemas con sus implantes mamarios

La salud de Bebeshita generó preocupación entre sus seguidores luego de que la exparticipante de Enamorándonos anunciara que entraría nuevamente al quirófano. La famosa confesó sentirse nerviosa por la intervención debido a una experiencia médica que la marcó desde hace varios años.

De acuerdo con la propia influencer, todo comenzó tras someterse a una cirugía estética con un médico cuyo trabajo no resultó como esperaba. Con el paso del tiempo, esa operación terminó generando severas complicaciones relacionadas con sus implantes mamarios.

Antes de la cirugía, Bebeshita explicó que uno de los implantes llegó a una situación crítica, al grado de que prácticamente estaba sostenido únicamente por la piel. Esa condición incluso la obligó a atravesar una intervención de emergencia en el pasado y ahora requería una reconstrucción definitiva.

“Oigan, estoy súper nerviosa. Mañana me opero, mañana entro al quirófano y de verdad estoy muy nerviosa”, confesó la creadora de contenido a través de sus redes sociales.

Posteriormente detalló la complicada situación que enfrentó: “Me voy a operar las boobies porque hace muchos años caí con un cirujano que no me hizo un trabajo correcto. El implante casi se me salía por abajo de la piel porque estaba prácticamente sostenido solo por la piel”.

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¿Cómo reapareció Bebeshita después de la cirugía? Así mostró su recuperación en redes sociales

Horas después de la intervención, Bebeshita reapareció en sus plataformas digitales para tranquilizar a sus seguidores y contar cómo estaba viviendo su proceso de recuperación.

La conductora se mostró utilizando una faja especial y vendajes en la zona del pecho, evidenciando que la operación fue compleja. Aunque aseguró que todo había salido bien, reconoció que estaba atravesando molestias físicas importantes derivadas del procedimiento.

Durante un video compartido con sus seguidores, la influencer explicó que sentía dolor generalizado, cansancio extremo e incluso algunos síntomas que la mantenían alerta durante la noche.

“Son las 10 de la noche. Siento que tengo temperatura. Siento que he oxigenado un poquito bajo. Me duele todo el cuerpo porque estoy madreada. Cortar la piel para tener unos implantes reconstruidos no es nada fácil”. Bebeshita

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y pronta recuperación.

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La Bebeshita / Redes sociales

¿Qué dijo Bebeshita sobre su enfermera? El comentario que desató reacciones

Uno de los momentos que más llamó la atención de sus seguidores fue cuando Bebeshita compartió detalles de la primera noche tras su cirugía y realizó un comentario que rápidamente se volvió tema de conversación.

Mientras explicaba todo el tratamiento que estaba siguiendo para controlar el dolor y la inflamación, la influencer reveló que se encontraba acompañada por una enfermera, aunque aseguró que ésta ya se había quedado dormida.

Bebeshita “Mi enfermera ya se durmió. Tengo faja, un dren donde está saliendo todos los líquidos. Tengo un parche para el dolor, lo cual ahorita no me está haciendo ni nada. Y tomo básicamente como unas diez pastillas diferentes”.

Aunque el comentario fue tomado por muchos usuarios como una anécdota espontánea durante su recuperación, no pasó desapercibido y generó numerosas reacciones en redes sociales.

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La Bebeshita fue hospitalizada hace poco / Redes sociales

¿Bebeshita se arrepiente de su primera cirugía estética? Así habló sobre el cirujano que la operó

Más allá del proceso de recuperación, la influencer también aprovechó para enviar un mensaje contundente a quienes estén pensando en someterse a una cirugía estética.

Bebeshita confesó que su experiencia le dejó importantes lecciones y aseguró que elegir correctamente al especialista puede marcar la diferencia entre un resultado exitoso y años de complicaciones médicas.

“La belleza cuesta, pero cuesta más si no te fijas en tu cirujano: quién es, qué te va a operar, qué te va a hacer” Bebeshita

La conductora también habló del arrepentimiento que siente por la decisión tomada años atrás y reconoció las consecuencias que enfrentó a raíz de aquella operación.

Bebeshita “No saben cómo yo me arrepiento del primer cirujano que me operó. Me arruinó. Espero que esta sea la última vez, que ya no tenga consecuencias, no se empeore más y ya pueda estar feliz con estos implantes, que son mucho más chiquitos”.

Finalmente, explicó que durante esta nueva intervención los médicos tuvieron que retirar una importante cantidad de tejido afectado para poder reconstruir adecuadamente la zona.

“Me cortaron mucha piel, mucha, pues lo que estaba ahí mal, y los implantes son pequeños. Que no importa, con tal de estar ya mejor”. Bebeshita

Por ahora, Bebeshita continúa enfocada en su recuperación y manteniendo informados a sus seguidores sobre su estado de salud, mientras espera que esta nueva cirugía sea el cierre definitivo de una etapa complicada que la ha acompañado durante años.