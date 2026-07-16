Bebeshita entra al quirófano y preocupa su salud; revela extraños síntomas: “recen por mí”

La influencer y conductora mexicana Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como la Bebeshita, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que será sometida a una nueva cirugía. A través de sus redes sociales, la exestrella de Enamorándonos confesó que se encuentra nerviosa por entrar nuevamente al quirófano debido a problemas relacionados con unos implantes mamarios que le fueron colocados años atrás y que, según contó, le provocaron complicaciones que incluso requirieron una intervención de emergencia.

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¿Por qué Bebeshita será operada nuevamente? La influencer revela complicaciones con sus implantes

La Bebeshita explicó que la cirugía está relacionada con una intervención estética realizada hace varios años. De acuerdo con su testimonio, el trabajo realizado por un cirujano no fue el adecuado, lo que derivó en importantes problemas de salud y estética.

La influencer detalló que uno de los implantes mamarios prácticamente estaba sostenido únicamente por la piel, provocando una situación delicada que la obligó a entrar a cirugía de emergencia tiempo atrás.

Visiblemente afectada, la famosa confesó que pensaba haber dejado atrás ese episodio, pero ahora debe regresar al quirófano para corregir definitivamente la situación.

“Oigan, estoy súper nerviosa. Mañana me opero, mañana entro al quirófano y de verdad estoy muy nerviosa”, comenzó diciendo la Bebeshita.

Bebeshita “Me voy a operar las boobies porque hace muchos años caí con un cirujano que no me hizo un trabajo correcto. El implante casi se me salía por abajo de la piel porque estaba prácticamente sostenido solo por la piel”.

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¿Cuál es el estado de salud de Bebeshita antes de la cirugía?

Aunque la conductora no reportó una emergencia médica actual, sí reconoció que ha presentado algunos síntomas que la mantienen preocupada. Según explicó, recientemente ha experimentado molestias físicas que la hicieron cuestionarse si sus implantes podrían estar afectando su organismo.

Entre los síntomas mencionó dolores de huesos y otras molestias que considera extrañas, aunque aclaró que no tiene la certeza de que estén relacionadas con los implantes mamarios.

“También estoy emocionada porque siento que tal vez mi cuerpo ya no está aceptando los implantes. He tenido algunos síntomas medio raros, como dolor de huesos y otros detallitos que me hacen pensar que podrían estar relacionados”.

Por ello, la influencer confesó que además de sentir nervios por la operación, también tiene esperanza de que el procedimiento pueda ayudarle a mejorar su bienestar físico.

“Le pido a Dios que ya, por favor, todo quede bien y que no me tenga que volver a someter a otra operación”. Bebeshita

¿Qué consejo dio Bebeshita sobre las cirugías estéticas y los cirujanos?

Además de compartir su experiencia personal, la Bebeshita aprovechó el momento para enviar un mensaje de advertencia a sus seguidoras y a todas las personas interesadas en someterse a procedimientos estéticos.

La exintegrante de realities señaló que investigar a fondo a los especialistas puede marcar una gran diferencia en los resultados y en la recuperación posterior. Por ello recomendó buscar referencias reales de pacientes que hayan tenido experiencias positivas.

“También quiero decirles a las niñas que tienen inseguridades que investiguen muy bien a sus cirujanos”. Bebeshita

La conductora insistió en que la decisión de realizarse una cirugía debe tomarse con responsabilidad y con información suficiente para evitar situaciones complicadas como la que ella vivió.

“Que tengan amigos, conocidos o personas que realmente se hayan operado con ellos, que les haya gustado el resultado, que les haya ido bien y que sepan cómo fue también el proceso después de la cirugía”.

La famosa también reconoció que durante años ha sido una persona muy cuidadosa con su imagen física, pero confesó que actualmente se encuentra cansada de los procesos quirúrgicos.

“La verdad es que soy muy vanidosa. A veces siento que me gusta hacerme de todo. Pero tristemente yo ya no quiero más. O sea, estoy harta. Si pueden, recen por mí.” Bebeshita

Hasta el momento, la Bebeshita no ha informado si ya salió de la cirugía o si está por ingresar al quirófano. Sin embargo, sus seguidores permanecen atentos a sus redes sociales, donde esperan una actualización sobre su estado de salud tras el procedimiento.

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¿Quién es la Bebeshita? La influencer que conquistó la televisión y los realities

Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida artísticamente como la Bebeshita, es una de las personalidades más populares del entretenimiento mexicano. Nació el 11 de diciembre de 1990 en la Ciudad de México y construyó una sólida comunidad de seguidores gracias a su estilo extrovertido y espontáneo.

Su salto definitivo a la fama llegó en 2016 con el exitoso programa Enamorándonos, donde rápidamente se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del reality de TV Azteca. Desde entonces, su carrera continuó creciendo en televisión y plataformas digitales.

También formó parte de programas como MasterChef Celebrity México y Venga la alegría fin de semana, además de participar en importantes realities internacionales como Los 50 y La casa de los famosos de Telemundo.