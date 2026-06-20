Laura Flores enfrenta cirugía de emergencia por ¿cáncer de seno? Ella rompe el silencio

Laura Flores, actriz y cantante, compartió un preocupante video la mañana de este sábado 20 de junio, pues se notaba agotada y en una cama de hospital, algo que alertó directamente a sus fans y seguidores. ¿Qué le pasó a la actriz?

Laura Flores sometida a cirugía de emergencia / Redes sociales

¿Por qué Laura Flores fue sometida a cirugía de emergencia?

La actriz Laura Flores reveló en su cuenta oficial de Instagram que atravesó una delicada crisis de salud que la llevó a ser intervenida de urgencia para retirar sus implantes mamarios, el pasado 17 de junio.

La artista aseguró que su cuerpo desarrolló un rechazo inmunológico a las prótesis, situación que la obligó a entrar al quirófano de manera inmediata.

La actriz explicó que la intervención no fue programada, sino consecuencia de un deterioro repentino en su estado de salud, derivado de una reacción adversa de su propio organismo hacia los implantes estéticos que portaba desde hace años.

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Someten a Laura Flores a cirugía por problema con sus implantes / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Laura Flores tras ser sometida a cirugía de emergencia?

De acuerdo con el relato de Laura Flores, los médicos determinaron que su cuerpo estaba rechazando las prótesis, lo que hacía necesaria su extracción inmediata para evitar complicaciones mayores. Además, aclaró que no tenía cáncer:

Pues resulta que rechacé los implantes mamarios y me los quitaron. (...) Me voy a casa hoy, no es cáncer. O sea, que podemos estar tranquilos todos. Laura Flores

La actriz también expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron durante el proceso. Amigos y colegas le escribieron algunos mensajes en comentarios, aquí algunos de ellos:



Maribel Guardia: “ Amiga linda te abrazo muy fuerte, gracias a Dios estás bien ”,

”, Lorena Herrera: “Qué te recuperes muy pronto, Siempre tan bella y positiva” y,

Lourdes Munguía: “ Espero que pronto te recuperes al 100 Dios contigo! ”.

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¿Laura Flores estará en La casa de los famosos México 4?

Diversos rumores y especulaciones han colocado a Laura Flores dentro de La casa de los famosos México 4, ya que su perfil puede encajar dentro del famoso reality de Televisa.

Aún cuando se manejó su nombre en el programa, la realidad parece ser totalmente otra, pues el periodista Alejandro Zúñiga reveló que la actriz estará en otro proyecto: Operación triunfo: Telemundo.

Laura Flores no estará en La casa de los famosos. Laura Flores es coach vocal de la primera temporada de Operación triunfo de Telemundo, que no se va a grabar en Estados Unidos ni México, se va a grabar en Colombia. Alejandro Zúñiga

Dicho programa tiene previsto iniciar el 7 de julio, mientras que La casa de los famosos México 4 estará iniciando a finales de julio, por lo que su presencia en el reality mexicano no se confirmaría.

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