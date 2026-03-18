Laura Flores cae en cama por fuerte virus, ¡y revela que ya contagió a varios! ¿Cuál es su estado de salud?

El regreso de la actriz y cantante Laura Flores al teatro terminó convertido en una experiencia agridulce. La actriz debutó como Mercedes en Perfume de Gardenia el pasado 13 de marzo, sin embargo, lo hizo enferma y prácticamente sin voz.

Lo que comenzó como una molestia en la garganta se transformó en una infección severa que no solo afectó su desempeño, sino que ahora la obliga a poner pausa y enfocarse en su recuperación.

Laura Flores / Redes sociales

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¿De qué está enferma Laura Flores y a quién contagió?

Recordemos que días antes de su esperado debut, Laura Flores ya presentaba problemas de salud y durante su presentación en La Maraka reportó sus complicaciones, pero decidió seguir adelante con su compromiso profesional. Sin embargo, el virus que contrajo resultó ser más agresivo de lo esperado.

A pesar de que la actriz nos contó en exclusiva TVNotss que estaba muy contenta con su participación en “Perfume de Gardenia”, recientemente, Laura explicó a la prensa que la infección comenzó en la garganta, pero rápidamente se extendió a la laringe, los bronquios e incluso los senos paranasales, debilitándola por completo:

“Es un virus muy fuerte que se convirtió en infección y pasó a los bronquios”. Laura Flores

“Caí bien feo, sábado y domingo no me podía ni mover de la cama. Es más, casi ni he comido por falta de apetito”, confesó.

Además, reveló que no fue la única afectada, pues varios compañeros también se contagiaron, entre ellos Alejandra Ávalos. “Ahorita también está tirada… contagié a varios”, dijo con preocupación.

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¿Por qué Laura Flores no pudo cantar en su debut?

Uno de los momentos más complicados para Laura Flores fue aceptar que no podría cantar durante su presentación, algo fundamental en la obra.

“Puedo hablar a medias, cantar no. De hecho hay un número musical, pero lo cantan los coros porque no tengo permiso de cantar”, explicó.

La actriz detalló que se encuentra bajo tratamiento médico intensivo, incluyendo nebulizaciones y medicamentos, lo que la ha obligado a cuidar su voz al máximo. Incluso mencionó que “trae una farmacia encima” para poder cumplir con sus compromisos.

A pesar de las limitaciones, Flores subió al escenario mostrando su profesionalismo, aunque con evidentes complicaciones físicas.

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Laura Flores / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura Flores?

Lejos de mejorar por completo, la salud de Laura Flores aún no está al 100%. En un video reciente, la actriz compartió que continúa en pleno proceso de recuperación tras la fuerte infección que afectó su sistema respiratorio.

Aunque ha mostrado avances, reconoció que todavía se siente débil y con algunas molestias, por lo que ha decidido hacer una pausa en su rutina para priorizar su bienestar.

Laura Flores / Redes sociales

Como parte de este proceso, la actriz optó por regresar a su casa en Miami, donde podrá estar cerca de sus hijos y enfocarse en sanar tanto física como emocionalmente. Este cambio también le permitirá llevar un tratamiento más tranquilo, lejos del ritmo demandante del trabajo.

Además, reveló que sigue extremando cuidados, como el uso constante de cubrebocas para evitar recaídas o nuevos contagios. En cuanto a su alimentación, confesó que su apetito aún no se recupera del todo, lo que la ha llevado a mantener una dieta basada principalmente en líquidos y suplementos.

“No he comido mucho por la falta de apetito, pero estoy tomando mucha proteína en líquido”, explicó a los medios.

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