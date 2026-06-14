Laura Flores no entra a La casa de los famosos México 2026, tiene que irse del país, ¡ya sabemos por qué!

¡Se cayó una de las apuestas fuertes! Cuando todos daban por hecho que Laura Flores entraría a La casa de los famosos México 2026, salió la verdad: la actriz debe dejar país. Esto no solo la aleja del reality de Televisa, sino que la coloca en un nuevo que ya está dando de qué hablar. ¿Qué está pasando?

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Laura Flores / Redes sociales

¿Por qué Laura Flores no estará en La casa de los famosos México 2026?

La ausencia de Laura Flores en La casa de los famosos México 2026 ya es un hecho confirmado y no un simple rumor. Durante semanas, su nombre aparecía como uno de los fichajes más fuertes para la nueva temporada del reality, generando expectativa entre los fans que esperaban verla dentro de la casa.

Sin embargo, todo cambió cuando se reveló que Laura Flores tiene un compromiso previo con Telemundo, lo que hace completamente imposible su participación en el reality de convivencia más popular del momento.

Fue el periodista Alejandro Zúñiga quien soltó la exclusiva que terminó por apagar las ilusiones del público. Con información concreta, dejó claro que no se trata de una negociación fallida, sino de una decisión ya tomada por agenda profesional.

Alejandro Zúñiga “Laura Flores no estará en La casa de los famosos. De hecho, yo les voy a dar una exclusiva: Laura Flores es coach vocal de la primera temporada de Operación triunfo de Telemundo, que no se va a grabar en Estados Unidos ni en México, se va a grabar en Colombia”.

Esta revelación cambia completamente el panorama, ya que confirma que la actriz no solo rechazó el reality mexicano, sino que apostó por un formato completamente distinto.

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¿Cuál será el papel de Laura Flores en Operación Triunfo Telemundo?

El nuevo proyecto de Laura Flores con Telemundo no es cualquier participación: será coach vocal en Operación Triunfo Estados Unidos, un reality musical que promete gran impacto en la audiencia latina.

El programa reunirá a jóvenes talentos que vivirán en una academia donde recibirán formación artística intensiva, algo muy distinto al formato de La casa de los famosos México, pero igual de demandante y mediático.

Aquí es donde entra Laura Flores, cuya experiencia de más de cuatro décadas en televisión, teatro y música la convierte en una figura ideal para guiar a los participantes en el desarrollo de sus voces.

Además, la producción apostó fuerte por este proyecto, ya que todos los involucrados viajarán a Colombia para las grabaciones, lo que explica por qué la actriz no puede compaginar ambos realities. Este nuevo rol también representa una evolución en su carrera, alejándose momentáneamente de las telenovelas para enfocarse en un formato de talento.

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Foto: Redes sociales

¿Cuándo se estrena Operación Triunfo en Telemundo y quiénes participan?

El nuevo reality donde participará Laura Flores ya tiene fecha de estreno confirmada: llegará el martes 7 de julio y contará con un formato que ha sido exitoso en otras partes del mundo.

La conducción estará a cargo de Natalia Téllez, mientras que el jurado incluirá figuras reconocidas como David Bisbal, lo que eleva el nivel del proyecto.

El programa seguirá a un grupo de participantes que convivirán mientras reciben formación artística profesional y se preparan para presentaciones en vivo, en un formato que mezcla convivencia, talento y competencia.

Todo esto convierte a Operación Triunfo Telemundo en una apuesta fuerte que competirá directamente en el terreno del entretenimiento televisivo.